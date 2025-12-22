Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Садд» – «Аль-Ахли»: прогноз и ставки на матч 23 декабря 2025 с коэффициентом 1.52

22 декабря 2025 8:07
Аль-Садд - Шабаб Аль-Ахли
23 дек. 2025, вторник 19:00 | Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.52
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

Матч 6 тура Лиги чемпионов Азии Элита имеет ключевое значение для обеих команд. «Аль-Садд» уже находится в нижней части таблицы и фактически лишен турнирной стабильности, но продолжает играть результативно. «Аль-Ахли», напротив, сохраняет реальные шансы на выход в плей-офф и подходит к встрече в более сбалансированном состоянии. Ожидается открытая игра с большим количеством моментов.

«Аль-Садд»

Команда переживает сложный отрезок в турнире, проиграв три последних матча. При этом «Аль-Садд» остается крайне результативным: 18 забитых мячей в пяти последних играх – один из лучших показателей на текущем этапе. Проблема заключается в обороне: команда пропускает в восьми матчах подряд и в среднем допускает по два мяча за игру. Акрам Афиф остается ключевой атакующей фигурой и регулярно влияет на результат.

«Аль-Ахли»

Гости выглядят более прагматично. В пяти последних матчах команда стабильно забивает, но при этом не отличается надежностью в защите. «Аль-Ахли» набрал 10 очков и сохраняет хорошие шансы на продолжение борьбы в турнире. Команда действует дисциплинированнее соперника и чаще доводит матчи до нужного результата, даже пропуская.

Факты о командах

«Аль-Садд»

  • Проигрывает в 3 последних матчах турнира
  • Забивает в 8 матчах подряд
  • В среднем 3.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за игру

«Аль-Ахли»

  • Забивает в 6 матчах подряд
  • В среднем 1.60 гола за игру
  • Пропускает в 8 из 10 последних матчей
  • Набрал 10 очков после 5 туров

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
4
Забитых мячей
2
4
В среднем за матч
2
4:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  4:2
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Аль-Садд
4 : 2
23.12.2025
Шабаб Аль-Ахли

Прогноз на матч «Аль-Садд» – «Аль-Ахли»

С учетом формы команд и статистики, матч располагает к открытому сценарию. «Аль-Садд» много забивает, но регулярно допускает ошибки в обороне. «Аль-Ахли» выглядит более организованным и имеет турнирную мотивацию, однако вряд ли сохранит свои ворота в неприкосновенности. Оптимальным выглядит выбор ставок, связанных с результативностью и аккуратной игрой гостей.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.52
  • Победа «Аль-Ахли» с форой (0) – коэффициент 2.05

1.52
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Лига чемпионов АФК Элит Шабаб Аль-Ахли Аль-Садд
Другие прогнозы
27.12.2025
22:45
1.45
Италия. Серия А, 17 тур
Пиза - Ювентус
Победа «Ювентуса»
27.12.2025
23:00
1.90
Кубок африканских наций, группа C, 2 тур
Нигерия - Тунис
Обе команды забьют
28.12.2025
14:30
1.37
Италия. Серия А, 17 тур
Милан - Верона
Победа «Милана»
28.12.2025
17:00
1.65
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Сандерленд - Лидс
Обе команды забьют
28.12.2025
20:00
1.78
Италия. Серия А, 17 тур
Болонья - Сассуоло
Обе забьют — да
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 