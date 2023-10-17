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  • Клуб Бундеслиги отстранил игрока за его мнение о конфликте Израиля и Палестины

Клуб Бундеслиги отстранил игрока за его мнение о конфликте Израиля и Палестины

17 октября 2023, 21:31
3

Вингер «Майнца» Анвар Эль-Гази отстранен от работы с командой.

Причиной для такого решения стала публикация в соцсетях 28-летнего голландца с марокканскими корнями.

Эль-Гази раскритиковал Израиль за военные действия в секторе Газа.

«Это не война. Когда одна сторона отключает другой водоснабжение, электричество, лишает еды – это не война. Когда у одной стороны есть ядерное оружие – это не война.

Когда одна сторона получает миллиарды долларов – это не война. Когда кто-то использует созданные искусственным интеллектом картинки для дезинформации – это не война. Когда соцсети вводят цензуру в отношении контента одной стороны, но не другой – это не война.

Это не конфликт и не война. Это геноцид и массовое уничтожение, и мы наблюдаем за этим в прямом эфире», – написал Эль-Гази.

«Майнц» отстранил игрока, подписанного в качестве свободного агента менее месяца назад.

«Майнц» освобождает Анвара Эль-Гази от тренировок и игр. Это реакция на сообщение 28-летнего футболиста в социальных сетях, сделанное им в воскресенье вечером и впоследствии удаленное.

В этом сообщении Эль-Гази высказал позицию по поводу конфликта на Ближнем Востоке, которая является недопустимой для клуба. Удалению предшествовала обстоятельная беседа между советом директоров и игроком.

В «Майнце» с уважением относятся к тому, что существуют различные точки зрения на сложный ближневосточный конфликт, который длится уже несколько десятилетий.

Однако клуб четко дистанцируется от содержания сообщения, поскольку оно не соответствует ценностям нашего клуба», – говорится в заявлении «Майнца».

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Источник: сайт «Майнца»
Германия. Бундеслига Майнц Эль-Гази Анвар
Комментарии (3)
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Октавиус
1697567570
ору просто с европейской демократии и свободы слова))
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k611
1697568037
Просто он сказал "неудобную" для Европы правду.
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