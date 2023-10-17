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    • Клуб Бундеслиги отстранил игрока за его мнение о конфликте Израиля и Палестины

    Клуб Бундеслиги отстранил игрока за его мнение о конфликте Израиля и Палестины

    Вингер «Майнца» Анвар Эль-Гази отстранен от работы с командой.

    Причиной для такого решения стала публикация в соцсетях 28-летнего голландца с марокканскими корнями.

    Эль-Гази раскритиковал Израиль за военные действия в секторе Газа.

    «Это не война. Когда одна сторона отключает другой водоснабжение, электричество, лишает еды – это не война. Когда у одной стороны есть ядерное оружие – это не война.

    Когда одна сторона получает миллиарды долларов – это не война. Когда кто-то использует созданные искусственным интеллектом картинки для дезинформации – это не война. Когда соцсети вводят цензуру в отношении контента одной стороны, но не другой – это не война.

    Это не конфликт и не война. Это геноцид и массовое уничтожение, и мы наблюдаем за этим в прямом эфире», – написал Эль-Гази.

    «Майнц» отстранил игрока, подписанного в качестве свободного агента менее месяца назад.

    «Майнц» освобождает Анвара Эль-Гази от тренировок и игр. Это реакция на сообщение 28-летнего футболиста в социальных сетях, сделанное им в воскресенье вечером и впоследствии удаленное.

    В этом сообщении Эль-Гази высказал позицию по поводу конфликта на Ближнем Востоке, которая является недопустимой для клуба. Удалению предшествовала обстоятельная беседа между советом директоров и игроком.

    В «Майнце» с уважением относятся к тому, что существуют различные точки зрения на сложный ближневосточный конфликт, который длится уже несколько десятилетий.

    Однако клуб четко дистанцируется от содержания сообщения, поскольку оно не соответствует ценностям нашего клуба», – говорится в заявлении «Майнца».

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    Источник: сайт «Майнца»

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    Сегодня, 21:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1479

      k611 24 минуты назад

      Просто он сказал "неудобную" для Европы правду.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +740

      Октавиус 32 минуты назад

      ору просто с европейской демократии и свободы слова))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      googlechromovvkontakte > Октавиус 15 минут назад

      Хамас это террористы убившие мирных людей и захватившие заложников.
      За поддержку терроризма любого надо в бараний рог свернуть.

      0
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      Рейтинг: +740

      Октавиус > googlechromovvkontakte 7 минут назад

      где в его словах ты увидел поддержку ХАМАС?

      0
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      Рейтинг: +18

      googlechromovvkontakte > Октавиус 1 минуту назад

      Хамас пришел из сектора Газа.Там все радовались когда Хамас напал...Теперь когда ответку получают, вдруг все такие мирные, все несчастные жертвы.

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