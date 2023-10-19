Главный тренер «Майнца» прокомментировал решение руководства убрать из состава футболиста, поддержавшего Палестину

Главный тренер «Майнца» Бо Свенссон отреагировал на решение клуба отстранить нидерландского вингера Анвара Эль-Гази от команды из-за его публикации в поддержку Палестины.
«Считаю, это правильно, что мы так поступили. Команда спокойно восприняла это решение клуба. Конечно, это решение не является оптимальным со спортивной точки зрения, но нам придeтся с этим смириться», – заявил Свенссон.
- Как гласит заявление пресс-службы «Майнца», Эль-Гази занял нетерпимую для клуба позицию по конфликту на Ближнем Востоке. В связи с этим немецкий клуб решил дистанцироваться от своего футболиста.
- После обострения конфликта между Израилем и Палестиной Эль-Гази в своих социальных сетях написал следующее: «Палестина должна быть свободна от реки до моря».
Источник: Sport.de