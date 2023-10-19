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    • Главный тренер «Майнца» прокомментировал решение руководства убрать из состава футболиста, поддержавшего Палестину

    Главный тренер «Майнца» прокомментировал решение руководства убрать из состава футболиста, поддержавшего Палестину

    Главный тренер «Майнца» Бо Свенссон отреагировал на решение клуба отстранить нидерландского вингера Анвара Эль-Гази от команды из-за его публикации в поддержку Палестины.

    «Считаю, это правильно, что мы так поступили. Команда спокойно восприняла это решение клуба. Конечно, это решение не является оптимальным со спортивной точки зрения, но нам придeтся с этим смириться», – заявил Свенссон.

    • Как гласит заявление пресс-службы «Майнца», Эль-Гази занял нетерпимую для клуба позицию по конфликту на Ближнем Востоке. В связи с этим немецкий клуб решил дистанцироваться от своего футболиста.
    • После обострения конфликта между Израилем и Палестиной Эль-Гази в своих социальных сетях написал следующее: «Палестина должна быть свободна от реки до моря».

    Источник: Sport.de

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