Главный тренер «Майнца» прокомментировал решение руководства убрать из состава футболиста, поддержавшего Палестину

Главный тренер «Майнца» Бо Свенссон отреагировал на решение клуба отстранить нидерландского вингера Анвара Эль-Гази от команды из-за его публикации в поддержку Палестины.

«Считаю, это правильно, что мы так поступили. Команда спокойно восприняла это решение клуба. Конечно, это решение не является оптимальным со спортивной точки зрения, но нам придeтся с этим смириться», – заявил Свенссон.