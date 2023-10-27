«Майнц» расторгнет игрока, поддержавшего Палестину

«Майнц» решил разорвать контракт с нападающим Анваром Эль-Гази, сообщает ВВС.

Клубу не понравилось, что нидерландец марокканского происхождения поддержал Палестину в конфликте с Израилем. Его попросили извиниться.

Вместо извинений Эль-Гази сказал, что «выступает за мир и гуманность по отношению ко всем сторонам конфликта», что не понравилось клубу. Это стало поводом к расторжению, о котором вскоре должны объявить официально.