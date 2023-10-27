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    «Майнц» расторгнет игрока, поддержавшего Палестину

    «Майнц» решил разорвать контракт с нападающим Анваром Эль-Гази, сообщает ВВС.

    Клубу не понравилось, что нидерландец марокканского происхождения поддержал Палестину в конфликте с Израилем. Его попросили извиниться.

    Вместо извинений Эль-Гази сказал, что «выступает за мир и гуманность по отношению ко всем сторонам конфликта», что не понравилось клубу. Это стало поводом к расторжению, о котором вскоре должны объявить официально.

    • У 28-летнего Эль-Гази 3 матча в сезоне Бундеслиги, 1 ассист.

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    Источник: «Бомбардир»

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    27.10.2023 19:46
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17023

      Алексей З 6 часов назад

      Представители Бомбардира присутствовали при разговоре ?
      Что-то данному источнику доверия нет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2370

      Fialet 7 часов назад

      Вот вся демократия в гейропе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +869

      Алекс636363 7 часов назад

      О великий русский язык в "Бомбардире"! "Расторгнет игрока"...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +936

      АКС-74У > Алекс636363 7 часов назад

      Писали бы уже - "распнёт"...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +59

      googlechromovvkontakte 8 часов назад

      Поддержал терроризм --получи бан.

      0
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