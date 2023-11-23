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    • Представители Эль-Гази выступили против переезда игрока в Россию

    Представители Эль-Гази выступили против переезда игрока в Россию

    Несколько российских клубов интересовались возможностью перехода к ним 28-летнего нидерландского вингера Анвара Эль-Гази. По данным Metaratings.ru, представители игрока категорично отвергли возможность обсуждения переезда в Россию.

    • В начале ноября 2023 года «Майнц» расторг соглашение с 28-летним футболистом из-за высказываний в социальных сетях по поводу конфликта между Израилем и Палестиной.
    • Эль-Гази провел 4 матча за сборную Нидерландов.
    • Он выступал за «Майнц» с сентября по октябрь 2023 года. Ранее вингер играл за «Аякс», «Лилль», «Астон Виллу», «Эвертон» и ПСВ.

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    Источник: Metaratings.ru

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