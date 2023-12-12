Топ-5 самых дорогих свободных агентов зимы 2023/24

До открытия зимнего трансферного окна осталось совсем немного времени. Ежедневно появляются новые данные о предстоящих сделках между клубами. Есть на футбольном рынке отдельная категория игроков, не имеющих действующих контрактов. В списке свободных агентов можно найти немало статусных футболистов с высокой трансферной ценой. Вот самые дорогостоящие игроки, согласно данным Transfermarkt:

1. Давид Де Хеа, Испания (8 миллионов евро).

В июле этого года вратарь покинул «Манчестер Юнайтед» после 12 лет, проведенных в клубе. Летом голкипер так и не нашел себе команду. По данным СМИ, всему виной высокие зарплатные ожидания Де Хеа. Испанцу всего 33 года – возраст расцвета для игрока этого амплуа. Пишут, что футболистом интересуются «Барселона» и «Ньюкасл».

2. Джесси Лингард, Англия (6 миллионов евро).

Еще один игрок, долгие годы выступавший в составе «Манчестер Юнайтед». Покинув эту команду, полузащитник перешел в «Ноттингем Форрест». Клуб не стал продлевать контракт с футболистом, не забившим ни одного гола за календарный год. Сейчас британцу 30 лет. Зимой он может переехать в Саудовскую Аравию. По неофициальным данным, в услугах игрока заинтересован главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард.

3. Шека, Португалия (5 миллионов евро).

В июле прошлого года появились данные, что полузащитник может продолжить карьеру в московском ЦСКА. Агент игрока опроверг эту информацию. Хавбек остался во французском «Лилле», но, как выяснилось, ненадолго. Этим летом контракт футболиста с клубом истек, продлевать соглашение стороны не стали, и португалец обрел статус свободного агента. Хавбеку 29 лет.

4. Анвар Эль-Гази, Нидерланды (3 миллиона евро).

В отличие от других участников этого рейтинга, покинул клуб не из-за истечения срока контракта. В ноябре этого года немецкий «Майнц» расторг соглашение с хавбеком из-за того, что игрок поддержал Палестину в конфликте с Израилем. Поводом стали посты, которые Эль-Гази разместил в соцсетях. После этого появились слухи, что хавбеком интересуются несколько российских клубов. Правда, агент игрока эти данные опроверг.

5. Элдер Кошта, Португалия, Ангола (2,8 миллиона евро).

Воспитанник португальской «Бенфики». В лиссабонском клубе так и не заиграл, путешествуя по арендам. Последним на данный момент клубом в карьере 29-летнего полузащитника стал саудовский «Аль-Иттихад».

Фото: Pedro Soares, Andy Rowland, via www.imago-image, ASHLEY WESTERN via www.imago-ima, Panoramic / Global look press

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