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    • Франк Де Бур: «Селтик» припарковал перед нами два автобуса»

    Франк Де Бур: «Селтик» припарковал перед нами два автобуса»

    Главный тренер «Аякса» Франк де Бур прокомментировал итог матча его команды против «Селтика» (2:2) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

    «Было очень непросто играть. Перед нами припарковали два автобуса. Быстрый гол «Селтика» стал для нас неожиданностью, мы с большим трудом отыгрались, но все-таки сделали это.

    Обидно, когда ты перехватываешь инициативу, но пропускаешь. После перерыва дела пошли лучше, мы хотели увидеть от игроков больше индивидуальных действий. Эль-Гази оказывал больше давления во втором тайме, чем в первом. Мы ждали, что соперник будет больше фолить, и после красной карточки сыграли хорошо», – считает Де Бур.

    Источник: Goal.com

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    18.09.2015 09:16
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    MrVanes-Zenit
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    Один у Челси арендовали?
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