Франк Де Бур: «Селтик» припарковал перед нами два автобуса»

Главный тренер «Аякса» Франк де Бур прокомментировал итог матча его команды против «Селтика» (2:2) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

«Было очень непросто играть. Перед нами припарковали два автобуса. Быстрый гол «Селтика» стал для нас неожиданностью, мы с большим трудом отыгрались, но все-таки сделали это.

Обидно, когда ты перехватываешь инициативу, но пропускаешь. После перерыва дела пошли лучше, мы хотели увидеть от игроков больше индивидуальных действий. Эль-Гази оказывал больше давления во втором тайме, чем в первом. Мы ждали, что соперник будет больше фолить, и после красной карточки сыграли хорошо», – считает Де Бур.