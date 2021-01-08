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    Бруну Фернандеш, Салах и Рэшфорд – среди претендентов на звание лучшего игрока АПЛ в декабре

    АПЛ опубликовала список номинантов на звание лучшего футболиста лиги по итогам декабря.

    На награду претендуют восемь игроков, по два – из «Астон Виллы» и «Манчестер Юнайтед».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер АПЛ

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