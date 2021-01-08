Бруну Фернандеш, Салах и Рэшфорд – среди претендентов на звание лучшего игрока АПЛ в декабре

АПЛ опубликовала список номинантов на звание лучшего футболиста лиги по итогам декабря.
На награду претендуют восемь игроков, по два – из «Астон Виллы» и «Манчестер Юнайтед».
- Эмилиано Мартинес, «Астон Вилла» (1 пропущенный гол в 5 матчах);
- Бен Ми, «Бернли» (1 гол в 6 матчах);
- Джон Стоунс, «Манчестер Сити» (4 матча);
- Бруну Фернандеш, «Манчестер Юнайтед» (3 гола и 4 ассиста в 6 матчах);
- Анвар Эль-Гази, «Астон Вилла» (5 голов в 5 матчах);
- Томаш Соучек, «Вест Хэм» (3 гола в 6 матчах);
- Маркус Рэшфорд, «Манчестер Юнайтед» (5 голов и 2 ассиста в 6 матчах);
- Мохамед Салах, «Ливерпуль» (6 голов и 2 ассиста в 6 матчах).
Which #PL star gets your vote for December @EASPORTSFIFA Player of the Month?Voting is open https://t.co/MPt3hFCs2t #PLAwards pic.twitter.com/Umvw7hVowU— Premier League (@premierleague) January 8, 2021