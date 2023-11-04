Реакция Эль-Гази на расторжение контракта с «Майнцем» из-за его позиции по израильско-палестинскому конфликту

Анвар Эль-Гази отреагировал на решение «Майнца» избавиться от него.

Немецкий клуб расторг контракт с игроком.

Причина – публикации Эль-Гази в соцсетях.

Ранее 28-летний голландец с марокканскими корнями раскритиковал Израиль за военные действия в секторе Газа.

«Стой за правое дело, даже если стоять будешь в одиночестве. Потеря средств к существованию – ничто по сравнению с адом, обрушившимся на невинных и беззащитных в Газе. Остановите убийства», – написал Эль-Гази в твиттере.