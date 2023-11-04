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    • Реакция Эль-Гази на расторжение контракта с «Майнцем» из-за его позиции по израильско-палестинскому конфликту

    Реакция Эль-Гази на расторжение контракта с «Майнцем» из-за его позиции по израильско-палестинскому конфликту

    Анвар Эль-Гази отреагировал на решение «Майнца» избавиться от него.

    • Немецкий клуб расторг контракт с игроком.
    • Причина – публикации Эль-Гази в соцсетях.
    • Ранее 28-летний голландец с марокканскими корнями раскритиковал Израиль за военные действия в секторе Газа.

    «Стой за правое дело, даже если стоять будешь в одиночестве. Потеря средств к существованию – ничто по сравнению с адом, обрушившимся на невинных и беззащитных в Газе. Остановите убийства», – написал Эль-Гази в твиттере.

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    Источник: твиттер Анвара Эль-Гази

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    04.11.2023 11:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1216

      JIEGEHDA 4 ноября, 15:06

      А где собственно УЕФА с его нравами свободу мирным людям?? Почему дискву дали России за нападение и убийства типо мирных граждан а вот Израиль остался без ничего ?? Почему нет дискву Израилю? Перенесли матчи и дали дальше играть . А всё почему? А всё потому что УЕФА такие как поляки евреи и тд. Шашки американские

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      Ответить
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      Рейтинг: +1385

      Sky Spartak 4 ноября, 13:03

      Демократы ...одним словом...

      1
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      Рейтинг: +3327

      BAIv 4 ноября, 12:51

      Молодец стоит на своем.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +15078

      Skull_Boy 4 ноября, 12:13

      Истинная свобода слова

      1
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