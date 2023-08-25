«У меня кровь из ушей идет»: Де Хеа – о скандальной пресс-конференции Рубиалеса

Это моча в голову ударила. Да так, что из ушей потекла.
Экс-вратарь сборной Испании Давид Де Хеа жестко отреагировал на резонансное заявление Луиса Рубиалеса.
Сегодня президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) на пресс-конференции сказал, что не уйдет в отставку на фоне скандала с поцелуем футболистки Дженнифер Эрмосо.
«У меня кровь из ушей идет», – написал Де Хеа в соцсетях после слов Рубиалеса.
- Испанки в воскресенье выиграли женский ЧМ.
- После финала президент RFEF участвовал в церемонии награждения.
- Когда Рубиалес награждал Эрмосо, он поцеловал ее в губы.