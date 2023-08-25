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    • «У меня кровь из ушей идет»: Де Хеа – о скандальной пресс-конференции Рубиалеса

    «У меня кровь из ушей идет»: Де Хеа – о скандальной пресс-конференции Рубиалеса

    Экс-вратарь сборной Испании Давид Де Хеа жестко отреагировал на резонансное заявление Луиса Рубиалеса.

    Сегодня президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) на пресс-конференции сказал, что не уйдет в отставку на фоне скандала с поцелуем футболистки Дженнифер Эрмосо.

    «У меня кровь из ушей идет», – написал Де Хеа в соцсетях после слов Рубиалеса.

    • Испанки в воскресенье выиграли женский ЧМ.
    • После финала президент RFEF участвовал в церемонии награждения.
    • Когда Рубиалес награждал Эрмосо, он поцеловал ее в губы.

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    Источник: твиттер Давида Де Хеа

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7241

      sochi-2013 30 минут назад

      Это моча в голову ударила. Да так, что из ушей потекла.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19448

      NewLife 31 минуту назад

      "«У меня кровь из ушей идет», – написал Де Хеа "
      У меня тоже(
      Бомбардир, убери рекламу со звуком - это издевательство какое-то.

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