«У меня кровь из ушей идет»: Де Хеа – о скандальной пресс-конференции Рубиалеса

Экс-вратарь сборной Испании Давид Де Хеа жестко отреагировал на резонансное заявление Луиса Рубиалеса.

Сегодня президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) на пресс-конференции сказал, что не уйдет в отставку на фоне скандала с поцелуем футболистки Дженнифер Эрмосо.

«У меня кровь из ушей идет», – написал Де Хеа в соцсетях после слов Рубиалеса.