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    • «Что такого я сделал?»: Рубиалес отказался уходить в отставку после скандального поцелуя

    «Что такого я сделал?»: Рубиалес отказался уходить в отставку после скандального поцелуя

    Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес сделал заявление о своем будущем.

    • Испанки в воскресенье выиграли женский ЧМ.
    • После финала президент RFEF участвовал в церемонии награждения.
    • Когда Рубиалес награждал нападающую Дженнифер Эрмосо, он поцеловал ее в губы.

    «Пришло время сказать кое-что. Я ошибся, и мой жест был сделан в неподходящее время. Но я не собираюсь уходить в отставку.

    Что такого я сделал? Небольшого поцелуя достаточно, чтобы меня убрать? Нет, я буду бороться до конца.

    Это был скорее всплеск эмоций, чем поцелуй. Желание поцеловать футболистку было таким же, как и желание поцеловать мою дочь. Это не злоупотребление властью.

    Все получилось спонтанно, обоюдно и по согласию. Да, это было по согласию. В тот момент, когда передо мной проходила Дженни, мы обнялись, она меня приподняла.

    Я сказал ей забыть о пенальти и отметил, что она была фантастической на этом чемпионате мира. Она сказала мне, что я крутой. Я спросил ее: «Поцелуйчик?» Затем все произошло», – объяснил Рубиалес.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 14:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14876

      Skull_Boy 35 минут назад

      Было бы все хорошо, если бы ты поцеловал мужика или транса, а у вас в Европе с бабами нельзя

      0
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      Рейтинг: +13139

      Вомбат 52 минуты назад

      Вот подаст на тебя в суд Эрмосо ( с подачи своего парня она уже отреклась от своих первоначальных слов в твою поддержку), и там тебе политкорректно объяснят, что ты такого сделал. На суде ты расскажешь и про ассоциации с дочерью и прочее. А тебе расскажут, в чем состоят европейские духовные ценности. Ну а потом условный срок и отставка, только уже не добровольная.

      1
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      Рейтинг: +1438

      SLADE2019 > Вомбат 36 минут назад

      Ты слишком уж сгущаешь краски, по моему. Но если все обстоит именно так, то человеку держать в руках себя надо. Не последнему человеку общества негоже не знать законов этого общества. Но, думаю все для него обойдется.

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      Рейтинг: +13139

      Вомбат > SLADE2019 13 минут назад

      Для нового человека на этом сайте, я не вступаю тут в полемику на по двум причинам: 1) в принципе не ввязываюсь в плебейские склоки, которые на таких сайтах не редкость, 2) не люблю, когда незнакомые люди (особенно годящиеся мне во внуки) мне тыкают.

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