«Что такого я сделал?»: Рубиалес отказался уходить в отставку после скандального поцелуя

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес сделал заявление о своем будущем.

Испанки в воскресенье выиграли женский ЧМ.

После финала президент RFEF участвовал в церемонии награждения.

Когда Рубиалес награждал нападающую Дженнифер Эрмосо, он поцеловал ее в губы.

«Пришло время сказать кое-что. Я ошибся, и мой жест был сделан в неподходящее время. Но я не собираюсь уходить в отставку.

Что такого я сделал? Небольшого поцелуя достаточно, чтобы меня убрать? Нет, я буду бороться до конца.

Это был скорее всплеск эмоций, чем поцелуй. Желание поцеловать футболистку было таким же, как и желание поцеловать мою дочь. Это не злоупотребление властью.

Все получилось спонтанно, обоюдно и по согласию. Да, это было по согласию. В тот момент, когда передо мной проходила Дженни, мы обнялись, она меня приподняла.

Я сказал ей забыть о пенальти и отметил, что она была фантастической на этом чемпионате мира. Она сказала мне, что я крутой. Я спросил ее: «Поцелуйчик?» Затем все произошло», – объяснил Рубиалес.