32-летний Де Хеа задумался о завершении карьеры

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может закончить профессиональную карьеру.

32-летний футболист хочет играть в основе статусной команды, способной бороться за трофеи.

Если голкипер не получит ни одного подходящего предложения, то, вероятно, завершит карьеру.

Интерес от клубов из Саудовской Аравии он отверг.