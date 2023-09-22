32-летний Де Хеа задумался о завершении карьеры

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может закончить профессиональную карьеру.
32-летний футболист хочет играть в основе статусной команды, способной бороться за трофеи.
Если голкипер не получит ни одного подходящего предложения, то, вероятно, завершит карьеру.
Интерес от клубов из Саудовской Аравии он отверг.
- Де Хеа – свободный агент.
- Он провел в «МЮ» 12 полных сезонов и выиграл 8 трофеев.
- На счету голкипера 545 матчей (190 – сухие) и 590 пропущенных голов.
Источник: The Guardian