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Тренер «Фиорентины»: «Де Хеа – большой фанат России»

Сегодня, 18:29
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Тренер «Фиорентины» Александр Низелик рассказал о любви Давида Де Хеа к России.

– Де Хеа самая большая звезда «Фиорентины»?

– Это самый статусный игрок, да.

– Какой он в общении и жизни?

– Потрясающий. Это человек, который олицетворяет спокойствие, уверенность, передает это всей команде. Очень позитивный. Лидер. Немногословный.

И при этом большой фанат России. Обожает Россию, потому что влюбился во время чемпионата мира. Это же единственный большой турнир, где он был основным вратарем.

– Они жили тогда в Краснодаре. Они обалдели от города, базы, где они жили, стадиона. Я знаю.

– Он все время спрашивает про Россию. Он говорит: «Я хочу приехать. Мне так нравится!»

  • Де Хеа 12 лет выступал за «Манчестер Юнайтед».
  • В «Фиорентине» он с августа 2024 года.

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Серия А. «Фиорентина» победила «Милан» (2:1), Де Хеа отразил 2 пенальти 5
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Фиорентина Де Хеа Давид
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Комментарии (2)
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феникS
1745512008
Де Хеа – большой фанат России===== Он знает про в.ойну ? Кто на кого напал ?
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