Тренер «Фиорентины»: «Де Хеа – большой фанат России»

Тренер «Фиорентины» Александр Низелик рассказал о любви Давида Де Хеа к России.
– Де Хеа самая большая звезда «Фиорентины»?
– Это самый статусный игрок, да.
– Какой он в общении и жизни?
– Потрясающий. Это человек, который олицетворяет спокойствие, уверенность, передает это всей команде. Очень позитивный. Лидер. Немногословный.
И при этом большой фанат России. Обожает Россию, потому что влюбился во время чемпионата мира. Это же единственный большой турнир, где он был основным вратарем.
– Они жили тогда в Краснодаре. Они обалдели от города, базы, где они жили, стадиона. Я знаю.
– Он все время спрашивает про Россию. Он говорит: «Я хочу приехать. Мне так нравится!»
- Де Хеа 12 лет выступал за «Манчестер Юнайтед».
- В «Фиорентине» он с августа 2024 года.
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна