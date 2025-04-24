Тренер «Фиорентины»: «Де Хеа – большой фанат России»

Тренер «Фиорентины» Александр Низелик рассказал о любви Давида Де Хеа к России.

– Де Хеа самая большая звезда «Фиорентины»?

– Это самый статусный игрок, да.

– Какой он в общении и жизни?

– Потрясающий. Это человек, который олицетворяет спокойствие, уверенность, передает это всей команде. Очень позитивный. Лидер. Немногословный.

И при этом большой фанат России. Обожает Россию, потому что влюбился во время чемпионата мира. Это же единственный большой турнир, где он был основным вратарем.

– Они жили тогда в Краснодаре. Они обалдели от города, базы, где они жили, стадиона. Я знаю.

– Он все время спрашивает про Россию. Он говорит: «Я хочу приехать. Мне так нравится!»