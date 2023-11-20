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Какие звезды пропустят Евро-2024: Холанд и другие топы

До Евро-2024 осталось чуть более полугода. Уже определилась большая часть сборных, которые приедут на чемпионат Европы. Известны и те сборные, которые не смогли квалифицироваться в финальный раунд. Среди футболистов, пропускающих Евро-2024, очень много звезд.

Давайте зафиксируем список таких футболистов в обновляемом материале.

Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор (Норвегия)

В пяти матчах этого отбора Холанд забил шесть мячей (два – с пенальти). Но на Евро-2024 не поедет. Его Норвегия закончила группу на третьей строчке с весьма непривлекательными показателями.

Грустно, но капитан Мартин Эдегор, капитан «Арсенала» и сборной Норвегии, пропустит Евро-2024 по той же причине, что и Холанд.

Гави (Испания)

Гави получил травму в первом тайме матча против Грузии. Испанские СМИ пишут, что у него разрыв «крестов» (если это подтвердится, то выбьет Гави на 6-8 месяцев). Печальный факт: эта игра для испанцев уже ничего не решала – они свою задачу выполнили досрочно.

Стефан Савич (Черногория)

Черногория хоть и завершила путь в группе G на третьей позиции, но результаты крайне непривлекательные. Она мимо стыков. Соответственно, защитник «Атлетико» Савич не поедет в Германию следующим летом.

Давид Де Хеа (Испания)

Выделим Де Хеа в отдельном посте, потому что это грустная история: кипер ушел из «Манчестер Юнайтед» летом на правах свободного агента, но так и не нашел новый клуб. Сейчас Де Хеа все еще без команды – в Испании пишут, что тренерский штаб сборной уже определился с тройкой вратарей, которые отправятся в Германию следующим летом. И Давид не входит в это число.

Александер Исак, Эмиль Форсберг, Виктор Линделеф, Деян Кулушевски (Швеция)

Шведы так и так не приедут на Евро-2024. Из-за этого турнир пропустит целая бригада звезд.

Наир Тикнизян (Армения)

Армения тоже завершила квалификацию не так, как планировала. В последнем туре армяне сыграли с Уэльсом 1:1 – ничья случилась из-за автогола Наира Тикнизяна. Он уже прокомментировал этот эпизод: «К большому сожалению, сегодня наша мечта умерла, и я чувствую свою вину. Каждый желал и мечтал о попадании на Евро. Не передать словами, как сейчас обидно. Но даже в такой трудный момент спасибо большое за вашу поддержку».

Фото: Keystone Press Agency, imago-images.de/Global Look Press

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

Отбор ЧЕ-2024 Испания Швеция Норвегия Эдегор Мартин Исак Александер Холанд Эрлинг Гави
Комментарии (4)
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Napaleon Banapart
1700466256
Наир Тикнизян.. )))
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Ловкий Бубен
1700481909
Плохие футболисты пропустят Евро, хорошие поедут, всё просто и никого не жалко
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САДЫЧОК
1700492866
Смешно про Текнизяна.Слабый футболист, даже если бы забил не в свои -а в чужие ворота.
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Karpathian
1700583403
вбей в гугл самый мощный нация - там будет Тикнизян
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