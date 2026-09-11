Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2026/2027 Италия. Серия А 2025/2026 Лига конференций 2025/2026 Италия. Серия А 2024/2025 Лига конференций 2024/2025 Англия. Кубок 2022/2023 Англия. Кубок лиги 2022/2023 Англия. Премьер-лига 2022/2023 Лига Европы 2022/2023 Товарищеские матчи 2022 Англия. Кубок 2021/2022 Англия. Премьер-лига 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Англия. Премьер-лига 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Англия. Кубок 2019/2020 Англия. Кубок лиги 2019/2020 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Лига наций 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Чемпионат мира 2018 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Суперкубок УЕФА 2017 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Кубок Лиги 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Суперкубок Англии 2016 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Международный кубок чемпионов 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Англия. Кубок 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Англия. Кубок Лиги 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Суперкубок Англии 2013 Англия. Кубок 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Англия. Кубок 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Суперкубок Англии 2011 Товарищеские матчи 2011 Испания. Кубок 2010/2011 Испания. Примера 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Суперкубок УЕФА 2010 Испания. Кубок 2009/2010 Испания. Примера 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010