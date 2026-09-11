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Серия А 2026/2027
Команды
Фиорентина
Давид Де Хеа
Статистика
€ 3,50 млн
Давид Де Хеа - статистика
Фиорентина
7 ноября 1990 (35), Мадрид
#43 | Вратарь
192 см | 83 кг
Испания
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Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 4 тур
Венеция
2 : 4
11.09.2026
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1 : 2
05.09.2026
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Фиорентина
0 : 3
29.08.2026
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
4 : 0
24.08.2026
Фиорентина
1' - 90'
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Фиорентина
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 4 тур
Венеция
2 : 4
11.09.2026
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1 : 2
05.09.2026
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Фиорентина
0 : 3
29.08.2026
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
4 : 0
24.08.2026
Фиорентина
1' - 90'
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