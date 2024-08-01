Стали известны требования Де Хеа по зарплате – от него отказались «Дженоа» и «Фиорентина»

Испанский вратарь Давид Де Хеа не может найти новую команду.

33-летний футболист больше года пребывает в статусе свободного агента после истечения контракта с «Манчестер Юнайтед».

Голкипером интересовались «Дженоа» и «Фиорентина», но в итоге отказались от его подписания из-за финансовых требований.

Де Хеа рассчитывает зарабатывать от 4,2 до 5 миллионов фунтов в год.

Сообщалось, что на испанца претендуют клубы из Саудовской Аравии.

Де Хеа провел в «МЮ» 12 полных сезонов и выиграл 8 трофеев.

На счету голкипера 545 матчей (190 – сухие) и 590 пропущенных голов.

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