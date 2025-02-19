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  • Куртуа рассказал, почему перешел в «Челси» вместо «Манчестер Юнайтед»

Куртуа рассказал, почему перешел в «Челси» вместо «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа подтвердил, что в свое время мог оказаться в «Манчестер Юнайтед».

«Да, я был немного фанатом «МЮ». Мне нравились Эдвин ван дер Сар и Икер Касильяс.

Почему я не перешел в «Юнайтед»? Они подписали Давида Де Хеа. Это помогло мне выбрать другой путь. «Челси» был для меня лучшим вариантом в долгосрочной перспективе.

Поскольку Давид ушел в «МЮ», это открыло для меня дверь в «Атлетико». И этот трансфер сделал из меня того вратаря, которым я являюсь сейчас», – сказал Куртуа.

  • В 2011 году «Челси» выкупил бельгийца за 8,95 млн евро.
  • «Атлетико» арендовал его на 3 сезона.
  • В 2018-м Куртуа был куплен «Реалом» за 35 млн евро.

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Источник: Express

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19.02.2025 16:48
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