Куртуа рассказал, почему перешел в «Челси» вместо «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа подтвердил, что в свое время мог оказаться в «Манчестер Юнайтед».

«Да, я был немного фанатом «МЮ». Мне нравились Эдвин ван дер Сар и Икер Касильяс.

Почему я не перешел в «Юнайтед»? Они подписали Давида Де Хеа. Это помогло мне выбрать другой путь. «Челси» был для меня лучшим вариантом в долгосрочной перспективе.

Поскольку Давид ушел в «МЮ», это открыло для меня дверь в «Атлетико». И этот трансфер сделал из меня того вратаря, которым я являюсь сейчас», – сказал Куртуа.