Анчелотти заблокировал переход Де Хеа в «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заблокировал переход экс-вратаря «МЮ» Давида Де Хеа в мадридский клуб.

По информации COPE, игра Де Хеа не впечатляет тренера, поэтому он отказался от кандидатуры вратаря в качестве замены травмированному Тибо Куртуа.

«Реал» работает над подписанием марокканца Яссина Боно из «Севильи».