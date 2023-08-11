Анчелотти заблокировал переход Де Хеа в «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заблокировал переход экс-вратаря «МЮ» Давида Де Хеа в мадридский клуб.
По информации COPE, игра Де Хеа не впечатляет тренера, поэтому он отказался от кандидатуры вратаря в качестве замены травмированному Тибо Куртуа.
«Реал» работает над подписанием марокканца Яссина Боно из «Севильи».
- Де Хеа – свободный агент.
- Он провел в «МЮ» 12 полных сезонов и выиграл 8 трофеев.
- На счету голкипера 545 матчей (190 – сухие) и 590 пропущенных голов.
Источник: «Чемпионат»