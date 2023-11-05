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    Де Хеа – Бруну Фернандешу: «Ты ненастоящий капитан»

    Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа оставил комментарий под постом Бруну Фернандеша.

    Капитан «МЮ» выложил в соцсетях фото, которое подписал «Юнайтед». Де Хеа ответил: «Ты ненастоящий капитан».

    • Де Хеа и Фернандеш дружат.
    • Вероятно, это отсылка испанца к словам Роя Кина – легенда «МЮ» ранее раскритиковал Фернадеша в роли капитана, заявив, что он много плачет.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.11.2023 09:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3138

      Play 5 ноября, 10:10

      При всём уважении к Фернандешу, он отличный полузащитник, и в плане организации игры, он лидер. Но капитанского характера у него нет, особенно вспоминая предыдущих капитанов МЮ - Руни, Видич, Рио, Кин.

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