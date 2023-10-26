⚡️ «Манчестер Юнайтед» хочет вернуть Де Хеа

В «Манчестер Юнайтед» всерьез задумались о возвращении Давида Де Хеа грядущей зимой.

Клуб готов предложить 32-летнему испанцу краткосрочный контракт.

«МЮ» хочет вернуть Де Хеа, поскольку Андре Онана может пропустить до восьми матчей команды из-за участия в Кубке африканских наций в период с 13 января по 11 февраля.

Камерунец еще до перехода в «Юнайтед» объявил об уходе из сборной, но потом передумал, поэтому в клубе не учли проблему его отъезда на континентальное первенство посреди сезона.