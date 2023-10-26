Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали

    ⚡️ «Манчестер Юнайтед» хочет вернуть Де Хеа

    В «Манчестер Юнайтед» всерьез задумались о возвращении Давида Де Хеа грядущей зимой.

    Клуб готов предложить 32-летнему испанцу краткосрочный контракт.

    «МЮ» хочет вернуть Де Хеа, поскольку Андре Онана может пропустить до восьми матчей команды из-за участия в Кубке африканских наций в период с 13 января по 11 февраля.

    Камерунец еще до перехода в «Юнайтед» объявил об уходе из сборной, но потом передумал, поэтому в клубе не учли проблему его отъезда на континентальное первенство посреди сезона.

    • Де Хеа – свободный агент.
    • Он провел в «МЮ» 12 полных сезонов и выиграл 8 трофеев.
    • На счету голкипера 545 матчей (190 – сухие) и 590 пропущенных голов.

    Новости по теме
    Роналду не смог убедить экс-партнера по «МЮ» перейти в «Аль-Наср»
    32-летний Де Хеа задумался о завершении карьеры 1
    В Испании назвали три страны, в которых может продолжить карьеру Де Хеа 3
    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.10.2023 11:03
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18108

      Garrincha58 26 октября, 15:00

      послал бы он их на три ....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +601

      lipatov32 26 октября, 13:35

      Клоуны епаные!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +293

      ц 26 октября, 13:10

      Слабо верится, но было б здорово.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+