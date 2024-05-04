«Атлетико» рассматривает двух топ-вратарей на замену Облаку

В «Атлетико» готовятся к летнему уходу голкипера Яна Облака.

Изначально мадридский клуб планировал заменить его на Георгия Мамардашвили, но пока не может договориться с «Валенсией» о его трансфере.

В связи с этим «Атлетико» решил рассмотреть кандидатуры двух других топ-вратарей: