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    • «Атлетико» рассматривает двух топ-вратарей на замену Облаку

    «Атлетико» рассматривает двух топ-вратарей на замену Облаку

    В «Атлетико» готовятся к летнему уходу голкипера Яна Облака.

    Изначально мадридский клуб планировал заменить его на Георгия Мамардашвили, но пока не может договориться с «Валенсией» о его трансфере.

    В связи с этим «Атлетико» решил рассмотреть кандидатуры двух других топ-вратарей:

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    Источник: Todofichajes

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    Комментарии (3)
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    Таврида
    1714822846
    Кепа уж точно не топ.
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    Glebson
    1714823377
    Не знал, что Де Хеа без клуба сидит
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    Skull_Boy
    1714824010
    Когда эти два средних мешка стали вдруг топами
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