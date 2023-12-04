Топ-клуб АПЛ готовит предложение для Де Хеа

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может вернуться в Англию.
Вариант с подписанием 33-летнего испанца рассматривает «Ньюкасл», которому потребовалась замена для травмированного Ника Поупа.
При этом клуб АПЛ не готов платить Де Хеа 375 тысяч фунтов в неделю – столько он получал в «МЮ» в прошлом сезоне.
- Де Хеа – свободный агент.
- Он провел в «МЮ» 12 полных сезонов и выиграл 8 трофеев.
- На счету голкипера 545 матчей (190 – сухие) и 590 пропущенных голов.
- «Ньюкасл» занимает 6-е место в таблице АПЛ, набрав 26 очков в 14 турах.
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Источник: Daily Mail