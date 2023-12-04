Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Топ-клуб АПЛ готовит предложение для Де Хеа

    Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может вернуться в Англию.

    Вариант с подписанием 33-летнего испанца рассматривает «Ньюкасл», которому потребовалась замена для травмированного Ника Поупа.

    При этом клуб АПЛ не готов платить Де Хеа 375 тысяч фунтов в неделю – столько он получал в «МЮ» в прошлом сезоне.

    • Де Хеа – свободный агент.
    • Он провел в «МЮ» 12 полных сезонов и выиграл 8 трофеев.
    • На счету голкипера 545 матчей (190 – сухие) и 590 пропущенных голов.
    • «Ньюкасл» занимает 6-е место в таблице АПЛ, набрав 26 очков в 14 турах.

    Новая игра: размытое фото футболиста и 6 попыток, чтобы его отгадать. Справитесь?

    Новости по теме
    Какие звезды пропустят Евро-2024: Холанд и другие топы
    Тен Хаг ответил критикам Фернандеша как капитана «МЮ» 1
    Де Хеа – Бруну Фернандешу: «Ты ненастоящий капитан» 1
    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.12.2023 15:23
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+