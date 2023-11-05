Тен Хаг ответил критикам Фернандеша как капитана «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил противникам Бруну Фернандеша как капитана команды.

Накануне бывший вратарь «МЮ» Давид Де Хеа назвал Бруну «ненастоящим капитаном».

Вероятно, это отсылка испанца к словам Роя Кина – легенда «МЮ» ранее раскритиковал Фернадеша в роли капитана, заявив, что он много плачет.

Де Хеа и Фернандеш дружат.

«Не понимаю сомнения людей в Бруну как в капитане. Это ключевой игрок.

Ошибки бывают у всех. Фернандеш – очень важный футболист для «Юнайтед», – сказал тен Хаг.