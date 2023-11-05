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    Тен Хаг ответил критикам Фернандеша как капитана «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил противникам Бруну Фернандеша как капитана команды.

    • Накануне бывший вратарь «МЮ» Давид Де Хеа назвал Бруну «ненастоящим капитаном».
    • Вероятно, это отсылка испанца к словам Роя Кина – легенда «МЮ» ранее раскритиковал Фернадеша в роли капитана, заявив, что он много плачет.
    • Де Хеа и Фернандеш дружат.

    «Не понимаю сомнения людей в Бруну как в капитане. Это ключевой игрок.

    Ошибки бывают у всех. Фернандеш – очень важный футболист для «Юнайтед», – сказал тен Хаг.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    05.11.2023 16:51
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