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Англия. Кубок лиги
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед: обзор матча 25 января 2023
Ноттингем Форест
25.01.2023, среда, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
0 : 3
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
6'
М. Рэшфорд
45'
В. Вегхорст
89'
Б. Фернандеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед
89'
ГОЛ! 0:3!
Б. Фернандеш
Пас отдал
Э. Эланга
85'
Замена
Э. Эланга
️️️️
В. Вегхорст
84'
Желтая карточка
Ф. Пельистри
Замена
Н. Уильямс
️️️️
Р. Лоди
73'
Замена
Л. О'Брайен
️️️️
М. Гиббс-Уайт
73'
71'
Замена
Фред
️️️️
К. Эриксен
71'
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
Антони
Замена
Э. Деннис
️️️️
С. Сарридж
64'
Замена
Д. Лингард
️️️️
Г. Скарпа
64'
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
Данило
58'
57'
Замена
А. Гарначо
️️️️
М. Рэшфорд
45'
ГОЛ! 0:2!
В. Вегхорст
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Каземиро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
8
Данило
ОП
19
Ремо Фройлер
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Антони
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
4
Джек Коулбэк
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
37
Кобби Мэйну
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
4-1-2-2-1
13
Хеннесси
6
Лоди
6
Уорролл
26
Маккена
92
Орье
8
Данило
19
Фройлер
10
Гиббс-Уайт
22
Джонсон
10
Скарпа
9
Сарридж
4-1-3-2
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
29
Линделеф
6
Мартинес
3
Маласья
5
Каземиро
7
Антони
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
9
Вегхорст
24
Эриксен
6
Лоди
3
Уильямс
3
Уильямс
6
Лоди
8
Данило
4
Коулбэк
4
Коулбэк
8
Данило
10
Гиббс-Уайт
27
О'Брайен
27
О'Брайен
10
Гиббс-Уайт
10
Скарпа
77
Лингард
77
Лингард
10
Скарпа
9
Сарридж
17
Деннис
17
Деннис
9
Сарридж
24
Эриксен
7
Фред
7
Фред
24
Эриксен
9
Рэшфорд
17
Гарначо
17
Гарначо
9
Рэшфорд
9
Вегхорст
19
Эланга
19
Эланга
9
Вегхорст
7
Антони
28
Пельистри
28
Пельистри
7
Антони
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
13
Джордан Смит
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
23
Орель Мангала
ОП
Главный тренер
Стив Купер
22
Том Хитон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
37
Кобби Мэйну
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
23
Орель Мангала
ОП
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
37
Кобби Мэйну
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
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