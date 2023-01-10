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Англия. Кубок лиги
Манчестер Юнайтед - Чарльтон
Манчестер Юнайтед - Чарльтон: обзор матча 10 января 2023
Манчестер Юнайтед
10.01.2023, вторник, 23:00
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
3 : 0
Завершен
Чарльтон
21'
Антони
90'
М. Рэшфорд
90+4'
М. Рэшфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Чарльтон
ГОЛ! 3:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Каземиро
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Ф. Пельистри
90'
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
Э. Эланга
85'
82'
Замена
А. Генри
️️️️
Д. Рак-Сакьи
82'
Замена
Д. Стокли
️️️️
С. Сессеньон
Желтая карточка
Т. Маласья
76'
Замена
К. Эриксен
️️️️
Фред
61'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Антони
60'
Замена
Каземиро
️️️️
К. Мэйну
60'
Замена
А. Ван-Биссака
️️️️
Д. Далот
34'
ГОЛ! 1:0!
Антони
Пас отдал
Фред
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
37
Кобби Мэйну
ЦП
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Чарльтон
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
5
Райан Иннис
ЦЗ
12
Лукас Несс
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
8
Алби Морган
ЦП
28
Шон Клэр
ЦП
33
Кори Блэкетт-Тэйлор
ЦФ
11
Майлз Либерн
ЦФ
26
Скотт Фрейзер
ЦФ
15
Джордж Добсон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
14
Зидан Икбал
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
Чарльтон
28
Ричард Чин
ЦЗ
25
Чарли Кирк
ЛВ
7
Диалланг Джайесими
ПВ
13
Крейг Макгилливрей
ЦФ
6
Оуэн О'Коннелл
ЦФ
6
Сэм Лавелл
ЦФ
19
Джек Пэйн
ЦФ
5
Аарон Генри
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
4-3-3
22
Хитон
3
Маласья
15
Магуайр
6
Мартинес
2
Далот
8
Мактоминей
7
Фред
37
Мэйну
19
Эланга
17
Гарначо
7
Антони
3-2-1-4
13
Мэйнард-Брюэр
5
Иннис
12
Несс
2
Сессеньон
8
Морган
28
Клэр
17
Рак-Сакьи
15
Добсон
26
Фрейзер
11
Либерн
33
Блэкетт-Тэйлор
2
Далот
29
Ван-Биссака
29
Ван-Биссака
2
Далот
37
Мэйну
5
Каземиро
5
Каземиро
37
Мэйну
7
Фред
24
Эриксен
24
Эриксен
7
Фред
7
Антони
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
7
Антони
19
Эланга
28
Пельистри
28
Пельистри
19
Эланга
17
Рак-Сакьи
5
Генри
5
Генри
17
Рак-Сакьи
2
Сессеньон
9
Стокли
9
Стокли
2
Сессеньон
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Чарльтон
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
14
Зидан Икбал
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
28
Ричард Чин
ЦЗ
25
Чарли Кирк
ЛВ
7
Диалланг Джайесими
ПВ
13
Крейг Макгилливрей
ЦФ
6
Оуэн О'Коннелл
ЦФ
6
Сэм Лавелл
ЦФ
19
Джек Пэйн
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
14
Зидан Икбал
ЦП
Остались в запасе
28
Ричард Чин
ЦЗ
25
Чарли Кирк
ЛВ
7
Диалланг Джайесими
ПВ
13
Крейг Макгилливрей
ЦФ
6
Оуэн О'Коннелл
ЦФ
6
Сэм Лавелл
ЦФ
19
Джек Пэйн
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Чарльтон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
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