Матч 2-го раунда Кубка английской лиги между «Тоттенхэмом» и «Чарльтоном» пройдет 26 августа 2026 года в Лондоне на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Хозяева выступают в Премьер-лиге и подходят к игре в хорошем тонусе: они не проигрывают в шести из восьми последних матчей и забивают в одиннадцати из тринадцати. Гости представляют Чемпионшип, но находятся на подъeме – три победы подряд, при этом они стабильно забивают в трeх последних встречах. Однако очная статистика полностью на стороне «Тоттенхэма» – пять побед в пяти последних матчах против «Чарльтона». Кто же продолжит борьбу за трофей – фаворит из высшего дивизиона, который тотально доминирует над соперником в истории, или гости, которые набрали хороший ход и готовы преподнести сенсацию?

Кто победит в матче

«Тоттенхэм» имеет явное преимущество в классе и очной статистике. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а еe атака стабильна – она забивает в одиннадцати из тринадцати последних встреч, в среднем принося 1,60 гола за последние пять игр. В очных матчах с «Чарльтоном» шпоры также неизменно забивают в пяти последних встречах и одержали пять побед подряд. Однако оборона хозяев небезупречна: в среднем 1,20 пропущенного мяча за последние пять игр, что даeт гостям шанс на гол. В стартовом туре Премьер-лиги «Тоттенхэм» неожиданно уступил «Брентфорду» (0:3), но в товарищеских матчах выглядел уверенно, обыграв «Хоффенхайм» (3:0 и 2:2) и «Окленд» (2:0). Домашняя поддержка и уверенность в очных встречах делают «Тоттенхэм» безоговорочным фаворитом.

«Чарльтон» подходит к матчу с хорошей формой и стремлением преподнести сюрприз. Команда выиграла три последних матча, а в атаке стабильна – забивает в трeх последних встречах, в среднем принося 1,80 гола за последние пять игр. В стартовых турах Чемпионшипа «Чарльтон» обыграл «Вест Хэм» (2:1) и «Дерби Каунти» (2:1), а в Кубке лиги разгромил «Челтнем» (3:1). Однако оборона гостей действует нестабильно: в среднем 1,20 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в четырeх последних матчах. В очных встречах с «Тоттенхэмом» статистика удручающая – всего 11 побед в 39 матчах и ни одной победы в последних пяти встречах. Гостям будет крайне сложно прервать эту неудачную серию на поле соперника, который уверенно играет против них.

Итоговый вывод: «Тоттенхэм» является явным фаворитом благодаря классу, доминированию в очных встречах и домашней поддержке. «Чарльтон» способен забить, но его оборона слишком уязвима, а история встреч складывается не в его пользу. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В 39 очных матчах «Тоттенхэм» одержал 20 побед, «Чарльтон» – 11, ещe 8 встреч завершились вничью. При этом шпоры выиграли пять последних матчей против этого соперника и забивают в пяти последних очных встречах. Текущая форма «Чарльтона» – три победы подряд, но все они были одержаны в Чемпионшипе и Кубке лиги против команд своего уровня. Класс «Тоттенхэма» и его уверенность в матчах с этим соперником перевешивают хорошую форму гостей, делая победу хозяев практически неизбежной.

Личные встречи Побед - 2 (100%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 0 (0%) 8 Забитых мячей 1 4 В среднем за матч 0.5 5:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч Англия. Кубок лиги, 1/32 финала Тоттенхэм 5 : 1 Чарльтон Англия. Кубок лиги, 1/32 финала Тоттенхэм 5 : 1 Чарльтон Англия. Кубок, 1/32 финала Тоттенхэм 3 : 0 Чарльтон

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Тоттенхэма» с разницей как минимум в два мяча. Подавляющее преимущество в очных встречах, класс Премьер-лиги и домашняя поддержка делают шпор фаворитами, несмотря на хорошую форму «Чарльтона». Гости способны забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на положительный результат. Рекомендуемая ставка – победа «Тоттенхэма» с форой (-1) с коэффициентом 1.65. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го раунда Кубка лиги между «Тоттенхэмом» и «Чарльтоном» состоится 26 августа 2026 года в Лондоне на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе SportCast.