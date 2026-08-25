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«Тоттенхэм» – «Чарльтон»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027

25 августа 2026 11:50
Тоттенхэм - Чарльтон
26 авг. 2026, среда 21:45 | Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Тоттенхэма» с форой (-1.5)
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Матч 2-го раунда Кубка английской лиги между «Тоттенхэмом» и «Чарльтоном» пройдет 26 августа 2026 года в Лондоне на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Хозяева выступают в Премьер-лиге и подходят к игре в хорошем тонусе: они не проигрывают в шести из восьми последних матчей и забивают в одиннадцати из тринадцати. Гости представляют Чемпионшип, но находятся на подъeме – три победы подряд, при этом они стабильно забивают в трeх последних встречах. Однако очная статистика полностью на стороне «Тоттенхэма» – пять побед в пяти последних матчах против «Чарльтона». Кто же продолжит борьбу за трофей – фаворит из высшего дивизиона, который тотально доминирует над соперником в истории, или гости, которые набрали хороший ход и готовы преподнести сенсацию?

Кто победит в матче

«Тоттенхэм» имеет явное преимущество в классе и очной статистике. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а еe атака стабильна – она забивает в одиннадцати из тринадцати последних встреч, в среднем принося 1,60 гола за последние пять игр. В очных матчах с «Чарльтоном» шпоры также неизменно забивают в пяти последних встречах и одержали пять побед подряд. Однако оборона хозяев небезупречна: в среднем 1,20 пропущенного мяча за последние пять игр, что даeт гостям шанс на гол. В стартовом туре Премьер-лиги «Тоттенхэм» неожиданно уступил «Брентфорду» (0:3), но в товарищеских матчах выглядел уверенно, обыграв «Хоффенхайм» (3:0 и 2:2) и «Окленд» (2:0). Домашняя поддержка и уверенность в очных встречах делают «Тоттенхэм» безоговорочным фаворитом.

«Чарльтон» подходит к матчу с хорошей формой и стремлением преподнести сюрприз. Команда выиграла три последних матча, а в атаке стабильна – забивает в трeх последних встречах, в среднем принося 1,80 гола за последние пять игр. В стартовых турах Чемпионшипа «Чарльтон» обыграл «Вест Хэм» (2:1) и «Дерби Каунти» (2:1), а в Кубке лиги разгромил «Челтнем» (3:1). Однако оборона гостей действует нестабильно: в среднем 1,20 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в четырeх последних матчах. В очных встречах с «Тоттенхэмом» статистика удручающая – всего 11 побед в 39 матчах и ни одной победы в последних пяти встречах. Гостям будет крайне сложно прервать эту неудачную серию на поле соперника, который уверенно играет против них.

Итоговый вывод: «Тоттенхэм» является явным фаворитом благодаря классу, доминированию в очных встречах и домашней поддержке. «Чарльтон» способен забить, но его оборона слишком уязвима, а история встреч складывается не в его пользу. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В 39 очных матчах «Тоттенхэм» одержал 20 побед, «Чарльтон» – 11, ещe 8 встреч завершились вничью. При этом шпоры выиграли пять последних матчей против этого соперника и забивают в пяти последних очных встречах. Текущая форма «Чарльтона» – три победы подряд, но все они были одержаны в Чемпионшипе и Кубке лиги против команд своего уровня. Класс «Тоттенхэма» и его уверенность в матчах с этим соперником перевешивают хорошую форму гостей, делая победу хозяев практически неизбежной.

Личные встречи
Побед - 2 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
8
Забитых мячей
1
4
В среднем за матч
0.5
5:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Тоттенхэм
5 : 1
26.08.2026
Чарльтон
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Тоттенхэм
5 : 1
26.08.2026
Чарльтон
Англия. Кубок, 1/32 финала
Тоттенхэм
3 : 0
09.01.2011
Чарльтон

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
31
Антонин Кински
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
33
Бен Дэвис
(К) ЛЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
47
Майки Мур
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
18
Матеуш Фернандеш
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Чарльтон
21
Tiernan Brooks
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
12
Билли Куметио
ЦЗ
28
Коллинс Сиченье
ЦЗ
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
10
Грег Доэрти
(К) ЦП
16
T. Ouma
ЦП
30
Роб Аптер
ПВ
19
M. Alli
ЦФ
8
Харви Книббс
ЦФ
33
M. Mbick
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Тоттенхэм
39
Мартин Дубравка
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
15
Кевин Дансо
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
22
Конор Галлахер
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
22
Савиньо
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Чарльтон
13
Артур Оконкво
ВР
5
Lloyd Jones
ЦЗ
32
Alan Nwamba
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
6
Конор Ковентри
ОП
14
Сонни Кэри
ПВ
11
Майлз Либерн
ЦФ
53
Bradley Tagoe
ЦФ
3-1-3-3
31
Кински
33
Дэвис
6
ван Хеке
13
Удогие
30
Бентанкур
47
Мур
18
Фернандеш
15
Бергвалл
11
Тель
19
Соланке
14
Грей
4-2-1-3
21
12
Куметио
28
Сиченье
2
18
Месик
10
Доэрти
16
30
Аптер
33
8
Книббс
19
13
Удогие
23
Порро
23
Порро
13
Удогие
19
Соланке
22
Савиньо
22
Савиньо
19
Соланке
30
Бентанкур
15
Дансо
15
Дансо
30
Бентанкур
6
ван Хеке
37
ван де Вен
37
ван де Вен
6
ван Хеке
11
Тель
68
Уильямс-Барнетт
68
Уильямс-Барнетт
11
Тель
28
Сиченье
20
МакНамара
20
МакНамара
28
Сиченье
12
Куметио
5
5
12
Куметио
19
26
Ранкин-Костелло
26
Ранкин-Костелло
19
8
Книббс
11
Либерн
11
Либерн
8
Книббс
16
32
32
16
Остались в запасе
Тоттенхэм
Чарльтон
47
Ришарлисон
ЦФ
22
Конор Галлахер
ЦП
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
39
Мартин Дубравка
ВР
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
13
Артур Оконкво
ВР
14
Сонни Кэри
ПВ
6
Конор Ковентри
ОП
53
Bradley Tagoe
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
47
Ришарлисон
ЦФ
22
Конор Галлахер
ЦП
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
39
Мартин Дубравка
ВР
Остались в запасе
13
Артур Оконкво
ВР
14
Сонни Кэри
ПВ
6
Конор Ковентри
ОП
53
Bradley Tagoe
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Грэм Джонс

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Тоттенхэма» с разницей как минимум в два мяча. Подавляющее преимущество в очных встречах, класс Премьер-лиги и домашняя поддержка делают шпор фаворитами, несмотря на хорошую форму «Чарльтона». Гости способны забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на положительный результат. Рекомендуемая ставка – победа «Тоттенхэма» с форой (-1) с коэффициентом 1.65. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го раунда Кубка лиги между «Тоттенхэмом» и «Чарльтоном» состоится 26 августа 2026 года в Лондоне на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» и начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе SportCast.

«Тоттенхэм» – «Чарльтон»: смотреть онлайн.

1.65
Победа «Тоттенхэма» с форой (-1.5)
Сделать ставку
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Автор: Ланьков Роман
Англия. Кубок лиги Чарльтон Тоттенхэм
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