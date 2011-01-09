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Расписание матчей
Англия. Кубок
Тоттенхэм - Чарльтон
Тоттенхэм - Чарльтон: обзор матча 09 января 2011
Тоттенхэм
09.01.2011, воскресенье, 16:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
3 : 0
Завершен
Чарльтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Тоттенхэм - Чарльтон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Чарльтон
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