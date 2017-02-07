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    Голкипер «Бернли» сделал наибольшее количество сейвов среди всех вратарей топ-5 европейских лиг

    Голкипер «Бернли» Том Хитон является лучшим вратарем среди всех игроков данного амплуа по количеству сейвов. Таковых у 30-летнего англичанина набралось 103.

    Отметим, что ближайшим преследователем футболиста является голкипер «Гранады» Гильермо Очоа, который выступает за клуб из Андалусии на правах аренды и принадлежит «Малаге». На его счету в Примере – 21 матч, 44 пропущенных мяча и 88 сейвов.

    Напомним, Хитон выступает за «Бернли» с 2013 года. В нынешнем сезоне вратарь провел за бордовых в АПЛ 22 матча, в которых пропустил 29 голов. Добавим, что весной прошлого года голкипер получил вызов в сборную Англии.

    Источник: Opta

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    07.02.2017 20:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 7 февраля 2017, 22:19

      Хитон хорош, а как Малага отдала Очоа? Он же лучший вратарь в мире

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad > КАРАТ 8 февраля 2017, 08:46

      По крайней мере самый недооцененный вратарь в мире

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 7 февраля 2017, 22:00

      Молодец!

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 7 февраля 2017, 21:36

      Силён!

      0
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