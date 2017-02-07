Голкипер «Бернли» сделал наибольшее количество сейвов среди всех вратарей топ-5 европейских лиг

Голкипер «Бернли» Том Хитон является лучшим вратарем среди всех игроков данного амплуа по количеству сейвов. Таковых у 30-летнего англичанина набралось 103.

Отметим, что ближайшим преследователем футболиста является голкипер «Гранады» Гильермо Очоа, который выступает за клуб из Андалусии на правах аренды и принадлежит «Малаге». На его счету в Примере – 21 матч, 44 пропущенных мяча и 88 сейвов.

Напомним, Хитон выступает за «Бернли» с 2013 года. В нынешнем сезоне вратарь провел за бордовых в АПЛ 22 матча, в которых пропустил 29 голов. Добавим, что весной прошлого года голкипер получил вызов в сборную Англии.