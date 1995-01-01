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    Вратарь «Шеффилда» Хендерсон получил дебютный вызов в сборную Англии. Права на него принадлежат «МЮ»

    Вратарь «Шеффилд Юнайтед» Дин Хендерсон впервые вызван в сборную Англии.

    Голкипер, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», заменит в национальной команде Тома Хитона, который вернулся в расположение «Астон Виллы» из-за травмы, полученной в матче 7-го тура с «Норвичем» (5:1).

    • В этом сезоне 22-летний вратарь сыграл в восьми матчах АПЛ, пропустил семь голов и трижды сыграл «на ноль».
    • Трансферная стоимость Хендерсона составляет 6 млн евро.
    • В активе Хендерсона 11 матчей за молодежную сборную Англии.

    Источник: Федерация футбола Англии

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