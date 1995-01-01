Вратарь «Шеффилда» Хендерсон получил дебютный вызов в сборную Англии. Права на него принадлежат «МЮ»

Вратарь «Шеффилд Юнайтед» Дин Хендерсон впервые вызван в сборную Англии.

Голкипер, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», заменит в национальной команде Тома Хитона, который вернулся в расположение «Астон Виллы» из-за травмы, полученной в матче 7-го тура с «Норвичем» (5:1).