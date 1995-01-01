Вратарь «Шеффилда» Хендерсон получил дебютный вызов в сборную Англии. Права на него принадлежат «МЮ»

Вратарь «Шеффилд Юнайтед» Дин Хендерсон впервые вызван в сборную Англии.
Голкипер, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», заменит в национальной команде Тома Хитона, который вернулся в расположение «Астон Виллы» из-за травмы, полученной в матче 7-го тура с «Норвичем» (5:1).
- В этом сезоне 22-летний вратарь сыграл в восьми матчах АПЛ, пропустил семь голов и трижды сыграл «на ноль».
- Трансферная стоимость Хендерсона составляет 6 млн евро.
- В активе Хендерсона 11 матчей за молодежную сборную Англии.