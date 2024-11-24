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АПЛ 2026/2027
Ипсвич Таун - Манчестер Юнайтед
Ипсвич Таун - Манчестер Юнайтед: обзор матча 24 ноября 2024
Ипсвич Таун
24.11.2024, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
43'
О. Хатчинсон
2'
М. Рэшфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ипсвич Таун - Манчестер Юнайтед
86'
Замена
М. Маунт
️️️️
А. Гарначо
Замена
К. Чаплин
️️️️
У. Бернс
82'
Замена
А. Аль-Хамади
️️️️
Л. Делап
81'
68'
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
М. Рэшфорд
68'
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
К. Эриксен
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
Й. Каюсте
65'
Замена
Д. Кларк
️️️️
С. Шмодикс
65'
56'
Замена
Л. Шоу
️️️️
Д. Эванс
56'
Замена
М. Угарте
️️️️
Каземиро
ГОЛ! 1:1!
О. Хатчинсон
Пас отдал
У. Бернс
43'
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Рэшфорд
Пас отдал
А. Диалло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
15
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
8
Сэм Морси
(К)
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
20
Омари Хатчинсон
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
16
Амад Диалло
ПВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
26
Люк Вулфенден
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
14
Джек Тэйлор
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Антони
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
4-1-1-2-2
49
Мурич
3
Дэвис
26
О'Ши
15
Берджесс
4
Туанзебе
2
Каюсте
8
Морси
20
Хатчинсон
11
Шмодикс
7
Бернс
19
Делап
4-1-3-2
24
Онана
3
Мазрауи
4
де Лигт
35
Эванс
2
Далот
5
Каземиро
16
Диалло
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
17
Гарначо
24
Эриксен
2
Каюсте
14
Тэйлор
14
Тэйлор
2
Каюсте
11
Шмодикс
47
Кларк
47
Кларк
11
Шмодикс
19
Делап
12
Аль-Хамади
12
Аль-Хамади
19
Делап
7
Бернс
8
Чаплин
8
Чаплин
7
Бернс
35
Эванс
23
Шоу
23
Шоу
35
Эванс
5
Каземиро
5
Угарте
5
Угарте
5
Каземиро
17
Гарначо
7
Маунт
7
Маунт
17
Гарначо
24
Эриксен
11
Зиркзее
11
Зиркзее
24
Эриксен
9
Рэшфорд
19
Хойлунд
19
Хойлунд
9
Рэшфорд
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Манчестер Юнайтед
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
26
Люк Вулфенден
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
Главный тренер
Киран Маккенна
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
37
Кобби Мэйну
ЦП
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
26
Люк Вулфенден
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
37
Кобби Мэйну
ЦП
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Киран Маккенна
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Ипсвич Таун - Манчестер Юнайтед
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
12
10
Офсайды
0
1
Количество передач
420
644
Сейвы
3
5
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.75
0.9
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ковентри
- : -
01.12.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл
- : -
02.12.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Портмен Роуд
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