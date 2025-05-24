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Прогноз на точный счет матча «Ипсвич» – «Вест Хэм»: Премьер-лига, 25 мая 2025

24 мая 2025 10:37
Ипсвич Таун - Вест Хэм
25 мая 2025, воскресенье 18:00 | Англия. Премьер-лига, 38 тур
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5.70
Точный счёт 1:1
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25 мая на стадионе «Портман Роуд» состоится заключительный матч сезона Премьер-лиги между «Ипсвичем» и «Вест Хэмом». Хозяева находятся на грани вылета и отчаянно нуждаются в победе, в то время как гости уже обеспечили себе сохранение прописки. Несмотря на разницу в мотивации, обе команды продолжают демонстрировать проблемы в защите, а значит, матч может получиться результативным.

«Ипсвич»

Клуб располагается на предпоследней строчке, имея 22 очка после 37 туров. Победа может сохранить шансы на спасение, но форма «Ипсвича» оставляет мало поводов для оптимизма. Команда проиграла четыре из последних пяти матчей, забив за этот отрезок лишь дважды. Главная проблема – оборона: 12 пропущенных мячей за пять туров, в среднем – 2.4 гола за игру. Более того, команда пропускает в 19 матчах подряд. Нападение во многом зависит от Лиэма Делапа, который оформил 12 голов за сезон.

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» занимают 15-е место с 40 очками и обеспечили себе выживание. Команда показывает нестабильные результаты, но при этом регулярно забивает – 7 голов за 5 матчей. Джеррод Боуэн остаeтся главной атакующей угрозой с 13 мячами. В каждом из последних семи туров «Вест Хэм» обязательно забивал, но и оборона подводит – те же 7 пропущенных голов за последние пять матчей. В среднем: 1.4 гола и забито, и пропущено.

Факты о командах:

«Ипсвич»

  • Не выигрывает в 7 матчах
  • Пропускает в 19 матчах подряд
  • В среднем 0.4 гола за игру в атаке, 2.4 – в защите (последние 5 игр)
  • Лиэм Делап – 12 голов за сезон

«Вест Хэм»

  • Забивает в 7 матчах подряд
  • В среднем 1.4 гола за игру и забито, и пропущено (последние 5 игр)
  • Джеррод Боуэн – 13 голов за сезон
  • В последних пяти турах: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения

Личные встречи
67% (2)
0% (0)
33% (1)
7
Забитых мячей
5
2.33
В среднем за матч
1.67
5:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  5:1
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Вест Хэм
4 : 1
05.10.2024
Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Ипсвич Таун
5 : 1
31.01.2012
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Вест Хэм
0 : 1
27.09.2011
Ипсвич Таун

Прогноз на матч «Ипсвич» – «Вест Хэм»

Форма «Ипсвича» критична: команда не только проигрывает, но и слабо реализует моменты. Однако мотивация в последнем туре может сыграть важную роль. «Вест Хэм» играет раскрепощeнно, стабильно забивает, но часто ошибается в обороне. Исходя из статистики, наиболее логичным выглядит обмен голами и ничейный результат.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 5.70
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Ипсвича» больше 0.5 – коэффициент 1.80

5.70
Точный счёт 1:1
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Автор: Ланьков Роман
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Ипсвич Таун
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