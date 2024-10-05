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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Ипсвич Таун
Вест Хэм - Ипсвич Таун: обзор матча 05 октября 2024
Вест Хэм
05.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
4 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
1'
М. Антонио
43'
М. Кудус
49'
Д. Боуэн
69'
Л. Пакета
6'
Л. Делап
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Ипсвич Таун
Замена
Л. Гилерме
️️️️
М. Кудус
86'
83'
Замена
К. Чаплин
️️️️
О. Хатчинсон
83'
Замена
Д. Херст
️️️️
Л. Делап
Замена
К. Саммервил
️️️️
Л. Пакета
83'
Замена
А. Крессуэлл
️️️️
Эмерсон
83'
74'
Замена
Ч. Огбене
️️️️
У. Бернс
74'
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
К. Филлипс
73'
Замена
С. Шмодикс
️️️️
Д. Кларк
Замена
Э. Альварес
️️️️
Г. Родригес
70'
Замена
К. Солер
️️️️
М. Антонио
70'
ГОЛ! 4:1!
Л. Пакета
69'
ГОЛ! 3:1!
Д. Боуэн
49'
ГОЛ! 2:1!
М. Кудус
43'
31'
Желтая карточка
Д. Кларк
6'
ГОЛ! 1:1!
Л. Делап
ГОЛ! 1:0!
М. Антонио
Пас отдал
Д. Боуэн
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
20
Джаррод Боуэн
(К)
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Ипсвич Таун
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
8
Сэм Морси
(К)
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
47
Джек Кларк
ПВ
19
Лайам Делап
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
31
Луис Гилерме
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
26
Люк Вулфенден
ЦЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
14
Джек Тэйлор
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
8
Конор Чаплин
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Ареоля
33
Эмерсон
20
Тодибо
3
Килман
29
Ван-Биссака
28
Соучек
2
Родригес
11
Пакета
20
Кудус
20
Боуэн
18
Антонио
4-1-1-2-2
49
Мурич
2
Джонсон
26
О'Ши
3
Гривз
3
Дэвис
27
Филлипс
8
Морси
47
Кларк
20
Хатчинсон
7
Бернс
19
Делап
33
Эмерсон
3
Крессуэлл
3
Крессуэлл
33
Эмерсон
2
Родригес
4
Альварес
4
Альварес
2
Родригес
18
Антонио
18
Солер
18
Солер
18
Антонио
11
Пакета
38
Саммервил
38
Саммервил
11
Пакета
20
Кудус
31
Гилерме
31
Гилерме
20
Кудус
27
Филлипс
14
Тэйлор
14
Тэйлор
27
Филлипс
47
Кларк
11
Шмодикс
11
Шмодикс
47
Кларк
7
Бернс
27
Огбене
27
Огбене
7
Бернс
20
Хатчинсон
8
Чаплин
8
Чаплин
20
Хатчинсон
19
Делап
15
Херст
15
Херст
19
Делап
Остались в запасе
Вест Хэм
Ипсвич Таун
22
Лукаш Фабиански
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
26
Люк Вулфенден
ЦЗ
Главный тренер
Киран Маккенна
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
26
Люк Вулфенден
ЦЗ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Киран Маккенна
Статистика матча Вест Хэм - Ипсвич Таун
1
Всего ударов по воротам
23
9
Удары в створ
13
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
12
6
Офсайды
3
1
Количество передач
494
426
Сейвы
1
8
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
3.14
0.54
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
04.12.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
1 : 0
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ковентри
- : -
01.12.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Лондон
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