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«Ипсвич» – «Сандерленд»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Англии 2026/2027

21 августа 2026 8:06
Ипсвич Таун - Сандерленд
22 авг. 2026, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.75
Победа «Ипсвича»
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Матч 1 тура чемпионата Англии между «Ипсвичем» и «Сандерлендом» пройдет 22 августа 2026 года в Ипсвиче на стадионе «Портман Роуд». Обе команды подходят к старту сезона в отличной форме: хозяева выиграли четыре последних матча, гости – три. При этом «Ипсвич» традиционно силeн дома в матчах с «Сандерлендом» – он не проигрывает в девяти из одиннадцати последних встреч на своeм поле. Сумеет ли «Сандерленд» прервать эту неудачную серию и увезти очки из Ипсвича, или хозяева подтвердят статус фаворита на «Портман Роуд»?

Кто победит в матче

«Ипсвич» выглядит фаворитом благодаря домашней поддержке и атакующей эффективности. Команда выиграла четыре последних матча подряд, причeм в товарищеских встречах были разгромлены «Унион Берлин» (4:2) и «Райо Вальекано» (3:0). В среднем за последние пять игр атака хозяев приносит 2,00 гола, а оборона пропускает всего 1,00. Ипсвич забивает в четырех последних матчах, а в очных встречах с «Сандерлендом» на своeм поле он не проигрывает в девяти из одиннадцати последних игр и забивает в трeх последних матчах против этого соперника. Домашний стадион и уверенная игра в атаке дают хозяевам серьeзное преимущество.

«Сандерленд» также находится в хорошей форме: команда одержала три победы в последних матчах, обыграв «Ренн» (2:1), «Ланс» (2:0) и «Рексхэм» (1:0). Гости стабильно забивают – в восьми последних очных встречах с «Ипсвичем» они поражали ворота соперника, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,40 гола. Однако оборона действует менее надeжно – в среднем 1,20 пропущенного мяча за матч. Выездная статистика против «Ипсвича» складывается не в пользу гостей, и им будет непросто прервать неудачную серию на «Портман Роуд».

Итоговый вывод: «Ипсвич» имеет преимущество домашнего поля, лучшую атаку и уверенную историю в очных встречах на своeм поле. «Сандерленд» способен забить, но его оборона вряд ли выдержит давление хозяев. Наиболее вероятный исход – победа «Ипсвича» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Ипсвич» имеет небольшой перевес: 19 побед против 16 у «Сандерленда», ещe 7 матчей завершились вничью. При этом на своeм поле «Ипсвич» не проигрывает в девяти из одиннадцати последних встреч. В последних двух матчах (в Чемпионшипе сезона 2023/2024) «Ипсвич» одержал две победы – 2:1 дома и 2:1 в гостях. Текущая форма обеих команд хорошая, но домашний фактор и очная статистика склоняют чашу весов в пользу хозяев.

Личные встречи
Побед - 5 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
13
Забитых мячей
5
2.6
В среднем за матч
1
5:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Ипсвич Таун
5 : 2
26.09.2017
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
22.08.2026
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
13.01.2024
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Сандерленд
1 : 2
06.08.2023
Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Сандерленд
0 : 2
03.02.2018
Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Ипсвич Таун
5 : 2
26.09.2017
Сандерленд

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ипсвич Таун
37
Кьел Шерпен
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
26
Дара О'Ши
(К) ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
24
Джейкоб Гривз
ЦЗ
32
Марселино Нуньес
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
19
Эмерсонн
ЦФ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Сандерленд
22
Робин Руфс
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
34
Гранит Джака
(К) ОП
13
Люк О'Найен
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
20
Cameron Humphreys
ЦП
20
Кейси МакАтир
АП
42
Абдул Уаттара
АП
47
Джек Кларк
ПВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
8
Sindre Walle Egeli
ЦФ
Сандерленд
31
Мелькер Элльборг
ВР
15
Омар Альдрете
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
11
Крис Ригг
ЦП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
14
Ромейн Мандл
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
37
Джоселин Та Би
ЦФ
4-2-2-2
37
Шерпен
3
Дэвис
6
Диоп
24
Гривз
26
О'Ши
32
Нуньес
23
Лукич
7
Фатаву
10
Энкисо
38
Маэда
19
Эмерсонн
3-3-2-2
22
Руфс
12
Менье
5
Баллард
27
Садики
32
Хьюм
34
Джака
17
Рейнилду
13
О'Найен
28
Ле Фе
9
Бробби
10
Ангуло
7
Фатаву
20
МакАтир
20
МакАтир
7
Фатаву
19
Эмерсонн
29
Акпом
29
Акпом
19
Эмерсонн
10
Энкисо
47
Кларк
47
Кларк
10
Энкисо
38
Маэда
42
Уаттара
42
Уаттара
38
Маэда
32
Нуньес
8
8
32
Нуньес
10
Ангуло
7
Тальби
7
Тальби
10
Ангуло
13
О'Найен
15
Альдрете
15
Альдрете
13
О'Найен
9
Бробби
18
Изидор
18
Изидор
9
Бробби
32
Хьюм
11
Ригг
11
Ригг
32
Хьюм
28
Ле Фе
19
Диарра
19
Диарра
28
Ле Фе
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Сандерленд
28
Кристиан Уолтон
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
20
Cameron Humphreys
ЦП
Главный тренер
Киран Маккенна
31
Мелькер Элльборг
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
37
Джоселин Та Би
ЦФ
14
Ромейн Мандл
ПВ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
20
Cameron Humphreys
ЦП
Остались в запасе
31
Мелькер Элльборг
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
37
Джоселин Та Би
ЦФ
14
Ромейн Мандл
ПВ
Главный тренер
Киран Маккенна
Главный тренер
Режи Ле Бри
Ипсвич Таун
Точно не сыграют
Азор Матусива
ОП
Джек Тэйлор
ЦП
Сандерленд
Точно не сыграют
Симон Адингра
ЛВ
Дайанн Метали
ЦЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ипсвича» в основное время. Домашняя поддержка, стабильная атака и уверенная статистика очных встреч на «Портман Роуд» делают хозяев фаворитами. «Сандерленд» способен забить, но вряд ли сумеет устоять против давления «Ипсвича» на его поле. Рекомендуемая ставка – победа «Ипсвича» с коэффициентом 2,75. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Англии между «Ипсвичем» и «Сандерлендом» состоится 22 августа 2026 года в Ипсвиче на стадионе «Портман Роуд» и начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе SportCast.

«Ипсвич» – «Сандерленд»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Англии 2026/2027

2.75
Победа «Ипсвича»
Сделать ставку
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Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Сандерленд Ипсвич Таун
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