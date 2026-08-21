Матч 1 тура чемпионата Англии между «Ипсвичем» и «Сандерлендом» пройдет 22 августа 2026 года в Ипсвиче на стадионе «Портман Роуд». Обе команды подходят к старту сезона в отличной форме: хозяева выиграли четыре последних матча, гости – три. При этом «Ипсвич» традиционно силeн дома в матчах с «Сандерлендом» – он не проигрывает в девяти из одиннадцати последних встреч на своeм поле. Сумеет ли «Сандерленд» прервать эту неудачную серию и увезти очки из Ипсвича, или хозяева подтвердят статус фаворита на «Портман Роуд»?

Кто победит в матче

«Ипсвич» выглядит фаворитом благодаря домашней поддержке и атакующей эффективности. Команда выиграла четыре последних матча подряд, причeм в товарищеских встречах были разгромлены «Унион Берлин» (4:2) и «Райо Вальекано» (3:0). В среднем за последние пять игр атака хозяев приносит 2,00 гола, а оборона пропускает всего 1,00. Ипсвич забивает в четырех последних матчах, а в очных встречах с «Сандерлендом» на своeм поле он не проигрывает в девяти из одиннадцати последних игр и забивает в трeх последних матчах против этого соперника. Домашний стадион и уверенная игра в атаке дают хозяевам серьeзное преимущество.

«Сандерленд» также находится в хорошей форме: команда одержала три победы в последних матчах, обыграв «Ренн» (2:1), «Ланс» (2:0) и «Рексхэм» (1:0). Гости стабильно забивают – в восьми последних очных встречах с «Ипсвичем» они поражали ворота соперника, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,40 гола. Однако оборона действует менее надeжно – в среднем 1,20 пропущенного мяча за матч. Выездная статистика против «Ипсвича» складывается не в пользу гостей, и им будет непросто прервать неудачную серию на «Портман Роуд».

Итоговый вывод: «Ипсвич» имеет преимущество домашнего поля, лучшую атаку и уверенную историю в очных встречах на своeм поле. «Сандерленд» способен забить, но его оборона вряд ли выдержит давление хозяев. Наиболее вероятный исход – победа «Ипсвича» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Ипсвич» имеет небольшой перевес: 19 побед против 16 у «Сандерленда», ещe 7 матчей завершились вничью. При этом на своeм поле «Ипсвич» не проигрывает в девяти из одиннадцати последних встреч. В последних двух матчах (в Чемпионшипе сезона 2023/2024) «Ипсвич» одержал две победы – 2:1 дома и 2:1 в гостях. Текущая форма обеих команд хорошая, но домашний фактор и очная статистика склоняют чашу весов в пользу хозяев.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ипсвича» в основное время. Домашняя поддержка, стабильная атака и уверенная статистика очных встреч на «Портман Роуд» делают хозяев фаворитами. «Сандерленд» способен забить, но вряд ли сумеет устоять против давления «Ипсвича» на его поле. Рекомендуемая ставка – победа «Ипсвича» с коэффициентом 2,75. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Англии между «Ипсвичем» и «Сандерлендом» состоится 22 августа 2026 года в Ипсвиче на стадионе «Портман Роуд» и начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе SportCast.