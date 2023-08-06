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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Ипсвич Таун
Сандерленд - Ипсвич Таун: обзор матча 06 августа 2023
Сандерленд
06.08.2023, воскресенье, 19:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 2
Завершен
Ипсвич Таун
86'
Д. Нил
45+1'
Н. Бродхед
53'
Д. Херст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандерленд - Ипсвич Таун
Замена
Н. Хаггинс
️️️️
Д. Киркин
90'
+10
90'
+6
Замена
Д. Болл
️️️️
J. Donacien
90'
+5
Замена
Г. Ли
️️️️
Л. Дэвис
Замена
Л. Гуч
️️️️
П. Эква
87'
ГОЛ! 1:2!
Д. Нил
Пас отдал
Д. Киркин
86'
Желтая карточка
Д. Баллард
80'
76'
Замена
Ф. Ладапо
️️️️
Д. Херст
76'
Замена
О. Хатчинсон
️️️️
К. Чаплин
73'
Замена
М. Харнесс
️️️️
Н. Бродхед
Вторая желтая
Т. Хьюм
72'
62'
Желтая карточка
С. Морси
Замена
А. Притчард
️️️️
Д. Беллингем
59'
Замена
А. Ба
️️️️
L. Semedo
59'
56'
Желтая карточка
В. Гладкий
53'
ГОЛ! 0:2!
Д. Херст
Пас отдал
Н. Бродхед
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Н. Бродхед
Пас отдал
Л. Дэвис
35'
Желтая карточка
У. Бернс
Желтая карточка
Т. Хьюм
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
17
Пьер Эква
ОП
19
Деннис Киркин
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
47
Джек Кларк
ПВ
9
Luís Semedo
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Ипсвич Таун
32
Вацлав Гладкий
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
8
Сэм Морси
ЦП
26
Люк Вулфенден
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
21
Массимо Луонго
ЦФ
15
Кэмерон Берджесс
ЦФ
44
Janoi Donacien
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Сандерленд
1
Натан Бишоп
ВР
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
31
Абдулла Ба
ОП
10
Алекс Притчард
ЦП
11
Крис Ригг
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Киран Сликер
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
14
Джек Тэйлор
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
10
Маркус Харнесс
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
19
Kayden Jackson
ЦФ
2-1-4-2-1
22
Паттерсон
5
Баллард
32
Хьюм
17
Эква
19
Киркин
16
Робертс
13
О'Найен
6
Нил
7
Беллингем
47
Кларк
9
1-1-5
32
Гладкий
3
Дэвис
8
Морси
8
Чаплин
44
15
Берджесс
21
Луонго
7
Бернс
19
Киркин
23
Хаггинс
23
Хаггинс
19
Киркин
9
31
Ба
31
Ба
9
7
Беллингем
10
Притчард
10
Притчард
7
Беллингем
17
Эква
7
Гуч
7
Гуч
17
Эква
3
Дэвис
22
Ли
22
Ли
3
Дэвис
44
4
Болл
4
Болл
44
8
Чаплин
20
Хатчинсон
20
Хатчинсон
8
Чаплин
33
Бродхед
10
Харнесс
10
Харнесс
33
Бродхед
15
Херст
45
Ладапо
45
Ладапо
15
Херст
Остались в запасе
Сандерленд
Ипсвич Таун
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
11
Крис Ригг
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Тони Моубрей
1
Киран Сликер
ВР
14
Джек Тэйлор
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
19
Kayden Jackson
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Остались в запасе
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
11
Крис Ригг
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Остались в запасе
1
Киран Сликер
ВР
14
Джек Тэйлор
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
19
Kayden Jackson
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Пол Херст
Статистика матча Сандерленд - Ипсвич Таун
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
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