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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Сандерленд
Ипсвич Таун - Сандерленд: обзор матча 13 января 2024
Ипсвич Таун
13.01.2024, суббота, 20:30
Англия. Чемпионшип, 27 тур
2 : 1
Завершен
Сандерленд
33'
K. Jackson
75'
К. Чаплин
26'
Д. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ипсвич Таун - Сандерленд
Замена
А. Туанзебе
️️️️
К. Чаплин
90'
+3
Замена
М. Харнесс
️️️️
Н. Бродхед
89'
89'
Замена
М. Берстоу
️️️️
Д. Беллингем
Желтая карточка
Й. Сармиенто
85'
83'
Желтая карточка
Т. Хьюм
83'
Замена
Н. Русин
️️️️
А. Притчард
ГОЛ! 2:1!
К. Чаплин
Пас отдал
Л. Дэвис
75'
Замена
Й. Сармиенто
️️️️
K. Jackson
68'
Замена
Д. Болл
️️️️
Л. Трэвис
68'
Замена
О. Хатчинсон
️️️️
У. Бернс
68'
65'
Замена
А. Аушиш
️️️️
А. Ба
Желтая карточка
У. Бернс
60'
55'
Желтая карточка
А. Ба
Желтая карточка
Д. Эдмундсон
54'
Желтая карточка
Д. Тэйлор
52'
ГОЛ! 1:1!
K. Jackson
33'
26'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кларк
Пас отдал
А. Ба
Желтая карточка
Г. Кларк
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
32
Вацлав Гладкий
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
14
Джек Тэйлор
ЦП
8
Конор Чаплин
(К)
ЦФ
26
Люк Вулфенден
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
19
Kayden Jackson
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
31
Абдулла Ба
ОП
17
Пьер Эква
ОП
13
Люк О'Найен
(К)
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
47
Джек Кларк
ПВ
Главный тренер
Тони Моубрей
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
20
Cameron Humphreys
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Маркус Харнесс
ПВ
23
Sone Aluko
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Сандерленд
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
28
Джей Матете
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
31
Назарий Русин
ЦФ
9
Luís Semedo
ЦФ
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
4-1-5
32
Гладкий
3
Дэвис
25
Эдмундсон
27
Трэвис
4
Кларк
14
Тэйлор
26
Вулфенден
19
33
Бродхед
7
Бернс
8
Чаплин
3-2-3-2
22
Паттерсон
32
Хьюм
34
Алезе
5
Баллард
31
Ба
17
Эква
13
О'Найен
6
Нил
10
Притчард
47
Кларк
7
Беллингем
8
Чаплин
4
Туанзебе
4
Туанзебе
8
Чаплин
27
Трэвис
4
Болл
4
Болл
27
Трэвис
7
Бернс
20
Хатчинсон
20
Хатчинсон
7
Бернс
19
16
Сармиенто
16
Сармиенто
19
33
Бродхед
10
Харнесс
10
Харнесс
33
Бродхед
31
Ба
24
Аушиш
24
Аушиш
31
Ба
10
Притчард
31
Русин
31
Русин
10
Притчард
7
Беллингем
48
Берстоу
48
Берстоу
7
Беллингем
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Сандерленд
28
Кристиан Уолтон
ВР
20
Cameron Humphreys
ЦП
23
Sone Aluko
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
28
Джей Матете
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
9
Luís Semedo
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
20
Cameron Humphreys
ЦП
23
Sone Aluko
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Остались в запасе
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
3
Йенсон Селт
ЦЗ
28
Джей Матете
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
9
Luís Semedo
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Ипсвич Таун - Сандерленд
5
2
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
3
1
Нарушения
17
8
Офсайды
2
0
Количество передач
470
504
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
82
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
16
6
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
2.31
0.71
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Информация о матче
Главный судья:
Сэм Эллисон
Стадион:
Портмен Роуд
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