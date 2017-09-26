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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Сандерленд
Ипсвич Таун - Сандерленд: обзор матча 26 сентября 2017
Ипсвич Таун
26.09.2017, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
5 : 2
Завершен
Сандерленд
27'
Д. Спенс
55'
Б. Целина
60'
Д. МакГолдрик
89'
Г. Уорд
10'
Б. Джонс
65'
Э. МакГиди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Сандерленд
ГОЛ! 4:2!
Г. Уорд
Пас отдал
Д. МакГолдрик
89'
Желтая карточка
Т. Нидам
85'
67'
Желтая карточка
Э. МакГиди
65'
ГОЛ! 3:2!
Э. МакГиди
Пас отдал
Л. Гуч
ГОЛ! 3:1!
Д. МакГолдрик
60'
ГОЛ! 2:1!
Б. Целина
55'
44'
Желтая карточка
Д. Воган
ГОЛ! 1:1!
Д. Спенс
27'
10'
ГОЛ! 0:1!
Б. Джонс
Пас отдал
Э. МакГиди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
15
Том Адейеми
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
43
Берсант Целина
АП
14
Джо Гарнер
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
24
Даррон Гибсон
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Ипсвич Таун
38
Майкл Кроу
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
16
Тристан Нидам
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Сандерленд
87
Роббин Рюйтер
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
4-2-1-2
33
Биалковски
2
Йорфа
4
Чамберс
3
Кнудсен
12
Спенс
15
Адейеми
8
Скьюз
43
Целина
17
МакГолдрик
14
Гарнер
3-2-2-2-1
23
Стил
5
Коне
36
Уилсон
2
Мэтьюз
2
Джонс
16
Овьедо
24
Гибсон
6
Каттермол
20
МакМанаман
46
МакГиди
9
Воган
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Сандерленд
38
Майкл Кроу
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
16
Тристан Нидам
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
87
Роббин Рюйтер
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
38
Майкл Кроу
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
16
Тристан Нидам
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Остались в запасе
87
Роббин Рюйтер
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Режи Ле Бри
Статистика матча Ипсвич Таун - Сандерленд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
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