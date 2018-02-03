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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Ипсвич Таун
Сандерленд - Ипсвич Таун: обзор матча 03 февраля 2018
Сандерленд
03.02.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
0 : 2
Завершен
Ипсвич Таун
35'
Д. Гарнер
45+1'
А. Мэтьюз (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Ипсвич Таун
54'
Желтая карточка
Д. Гарнер
45'
+1
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
А. Мэтьюз
35'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гарнер
Пас отдал
Й. Кнудсен
Желтая карточка
Й. Асоро
19'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Ли Камп
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Сандерленд
87
Роббин Рюйтер
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Ипсвич Таун
38
Майкл Кроу
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
19
Люк Хиам
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
43
Берсант Целина
АП
3-2-3-1
1
Камп
16
О'Ши
3
Браунинг
2
Мэтьюз
16
Овьедо
2
Джонс
6
Каттермол
14
Эджария
29
Асоро
11
Флетчер
3-2-2-2
33
Биалковски
4
Чамберс
3
Кнудсен
6
Коннолли
12
Спенс
20
Картер-Викерс
18
Уорд
8
Скьюз
20
Сирс
14
Гарнер
Остались в запасе
Сандерленд
Ипсвич Таун
25
Казенга Луалуа
ЛВ
87
Роббин Рюйтер
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
9
Джош Майя
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
43
Берсант Целина
АП
29
Мустафа Карайол
ЛВ
38
Майкл Кроу
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
19
Люк Хиам
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
25
Казенга Луалуа
ЛВ
87
Роббин Рюйтер
ВР
22
Дональд Лав
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
9
Джош Майя
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Остались в запасе
43
Берсант Целина
АП
29
Мустафа Карайол
ЛВ
38
Майкл Кроу
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
19
Люк Хиам
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
Главный тренер
Режи Ле Бри
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Сандерленд - Ипсвич Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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