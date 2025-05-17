18 мая на «Кинг Пауэр Стэдиум» в Лестере состоится один из ключевых матчей в борьбе за выживание. И «Лестер», и «Ипсвич» имеют по 22 очка и занимают 19 и 18 места соответственно. Оба коллектива отчаянно нуждаются в победе, чтобы сохранить шансы остаться в АПЛ.
«Лестер»
Подопечные Дина Смита сумели взять четыре очка в двух последних турах, сыграв вничью с «Ноттингем Форест» (2:2) и победив «Саутгемптон» (2:0). «Лисы» демонстрируют умеренную результативность – 6 голов за 5 матчей, но всe ещe остаются одной из самых уязвимых команд в обороне.Пропущено 8 голов за 5 игр, а в целом в сезоне «Лестер» пропускает почти в каждом матче (в 29 из 30). При этом клуб стабильно забивает, особенно в домашних матчах, где особенно заметен ветеран Джейми Варди. Его 9 мячей за сезон – один из лучших показателей в составе.
«Ипсвич»
Дебютант Премьер-лиги застрял в серии без побед – уже 6 матчей подряд команда не может выиграть. Атака играет на пределе, но защита остаeтся ахиллесовой пятой: 12 пропущенных мячей за 5 туров. Команда не может удерживать счeт и часто сыпется при давлении соперника.Даже несмотря на боевой характер, «Ипсвич» не справляется с интенсивностью АПЛ. Лиэм Делап забил 12 голов, но в последних встречах оказался на голодном пайке. Команда пропускает в 18 матчах подряд – тревожная статистика перед выездом на «Кинг Пауэр».
Факты о командах
«Лестер»
- Пропускает в 29 из 30 последних матчей
- Забивает в 5 из 5 последних игр против «Ипсвича»
- В среднем 1.20 гола за игру, 1.60 – пропущенных
- Последние 2 матча – 4 очка и 4 забитых мяча
«Ипсвич»
- Не выигрывает 6 туров подряд
- Пропускает в 18 матчах подряд
- В среднем: 0.80 гола забито, 2.40 – пропущено (последние 5 игр)
- На выезде пропускает минимум 2 гола в 3 из 5 последних матчей
Прогноз на матч «Лестер» – «Ипсвич»
Матч обещает быть напряжeнным и результативным, учитывая катастрофическую статистику обороны у обеих команд. «Лестер» выглядит предпочтительнее: более уверенно играет в последних турах, забивает больше, и имеет чуть более надeжную линию атаки.Ожидается обмен голами, но хозяева должны вырвать важную победу в битве за выживание.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Лестера».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Лестера» – коэффициент 6.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Индивидуальный тотал «Лестера» больше 1.5 – коэффициент 2.10