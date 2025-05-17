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Прогноз на точный счёт матча «Лестер» – «Ипсвич»: Премьер-лига, 18 мая 2025

17 мая 2025 10:07
Лестер - Ипсвич Таун
18 мая 2025, воскресенье 17:00 | Англия. Премьер-лига, 37 тур
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6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Лестера»
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18 мая на «Кинг Пауэр Стэдиум» в Лестере состоится один из ключевых матчей в борьбе за выживание. И «Лестер», и «Ипсвич» имеют по 22 очка и занимают 19 и 18 места соответственно. Оба коллектива отчаянно нуждаются в победе, чтобы сохранить шансы остаться в АПЛ.

«Лестер»

Подопечные Дина Смита сумели взять четыре очка в двух последних турах, сыграв вничью с «Ноттингем Форест» (2:2) и победив «Саутгемптон» (2:0). «Лисы» демонстрируют умеренную результативность – 6 голов за 5 матчей, но всe ещe остаются одной из самых уязвимых команд в обороне.Пропущено 8 голов за 5 игр, а в целом в сезоне «Лестер» пропускает почти в каждом матче (в 29 из 30). При этом клуб стабильно забивает, особенно в домашних матчах, где особенно заметен ветеран Джейми Варди. Его 9 мячей за сезон – один из лучших показателей в составе.

«Ипсвич»

Дебютант Премьер-лиги застрял в серии без побед – уже 6 матчей подряд команда не может выиграть. Атака играет на пределе, но защита остаeтся ахиллесовой пятой: 12 пропущенных мячей за 5 туров. Команда не может удерживать счeт и часто сыпется при давлении соперника.Даже несмотря на боевой характер, «Ипсвич» не справляется с интенсивностью АПЛ. Лиэм Делап забил 12 голов, но в последних встречах оказался на голодном пайке. Команда пропускает в 18 матчах подряд – тревожная статистика перед выездом на «Кинг Пауэр».

Факты о командах

«Лестер»

  • Пропускает в 29 из 30 последних матчей
  • Забивает в 5 из 5 последних игр против «Ипсвича»
  • В среднем 1.20 гола за игру, 1.60 – пропущенных
  • Последние 2 матча – 4 очка и 4 забитых мяча

«Ипсвич»

  • Не выигрывает 6 туров подряд
  • Пропускает в 18 матчах подряд
  • В среднем: 0.80 гола забито, 2.40 – пропущено (последние 5 игр)
  • На выезде пропускает минимум 2 гола в 3 из 5 последних матчей

Личные встречи
38% (5)
46% (6)
15% (2)
22
Забитых мячей
13
1.69
В среднем за матч
1
6:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  6:0
Самая крупная ничья:  1:1
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
02.11.2024
Лестер
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Лестер
1 : 1
22.01.2024
Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
26.12.2023
Лестер
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Лестер
3 : 0
22.02.2014
Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
23.11.2013
Лестер
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Ипсвич Таун
1 : 0
02.03.2013
Лестер
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Лестер
6 : 0
17.11.2012
Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
09.04.2012
Лестер
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Лестер
1 : 1
26.12.2011
Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Лестер
4 : 2
08.05.2011
Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Ипсвич Таун
3 : 0
18.12.2010
Лестер
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 25 тур
Лестер
1 : 1
10.01.2010
Ипсвич Таун
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 2 тур
Ипсвич Таун
0 : 0
15.08.2009
Лестер
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Прогноз на матч «Лестер» – «Ипсвич»

Матч обещает быть напряжeнным и результативным, учитывая катастрофическую статистику обороны у обеих команд. «Лестер» выглядит предпочтительнее: более уверенно играет в последних турах, забивает больше, и имеет чуть более надeжную линию атаки.Ожидается обмен голами, но хозяева должны вырвать важную победу в битве за выживание.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Лестера».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Лестера» – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Лестера» больше 1.5 – коэффициент 2.10

6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Лестера»
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Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Ипсвич Таун Лестер
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