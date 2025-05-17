18 мая на «Кинг Пауэр Стэдиум» в Лестере состоится один из ключевых матчей в борьбе за выживание. И «Лестер», и «Ипсвич» имеют по 22 очка и занимают 19 и 18 места соответственно. Оба коллектива отчаянно нуждаются в победе, чтобы сохранить шансы остаться в АПЛ.

«Лестер»

Подопечные Дина Смита сумели взять четыре очка в двух последних турах, сыграв вничью с «Ноттингем Форест» (2:2) и победив «Саутгемптон» (2:0). «Лисы» демонстрируют умеренную результативность – 6 голов за 5 матчей, но всe ещe остаются одной из самых уязвимых команд в обороне.Пропущено 8 голов за 5 игр, а в целом в сезоне «Лестер» пропускает почти в каждом матче (в 29 из 30). При этом клуб стабильно забивает, особенно в домашних матчах, где особенно заметен ветеран Джейми Варди. Его 9 мячей за сезон – один из лучших показателей в составе.

«Ипсвич»

Дебютант Премьер-лиги застрял в серии без побед – уже 6 матчей подряд команда не может выиграть. Атака играет на пределе, но защита остаeтся ахиллесовой пятой: 12 пропущенных мячей за 5 туров. Команда не может удерживать счeт и часто сыпется при давлении соперника.Даже несмотря на боевой характер, «Ипсвич» не справляется с интенсивностью АПЛ. Лиэм Делап забил 12 голов, но в последних встречах оказался на голодном пайке. Команда пропускает в 18 матчах подряд – тревожная статистика перед выездом на «Кинг Пауэр».

Факты о командах

«Лестер»

Пропускает в 29 из 30 последних матчей

Забивает в 5 из 5 последних игр против «Ипсвича»

В среднем 1.20 гола за игру, 1.60 – пропущенных

Последние 2 матча – 4 очка и 4 забитых мяча

«Ипсвич»

Не выигрывает 6 туров подряд

Пропускает в 18 матчах подряд

В среднем: 0.80 гола забито, 2.40 – пропущено (последние 5 игр)

На выезде пропускает минимум 2 гола в 3 из 5 последних матчей

Личные встречи 38% (5) 46% (6) 15% (2) 22 Забитых мячей 13 1.69 В среднем за матч 1 6:0 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 6:0 Самая крупная ничья: 1:1 Англия. Премьер-лига, 10 тур Ипсвич Таун 1 : 1 Лестер Англия. Чемпионшип, 28 тур Лестер 1 : 1 Ипсвич Таун Англия. Чемпионшип, 24 тур Ипсвич Таун 1 : 1 Лестер Англия. Чемпионшип, 32 тур Лестер 3 : 0 Ипсвич Таун Англия. Чемпионшип, 16 тур Ипсвич Таун 1 : 2 Лестер Англия. Чемпионшип, 35 тур Ипсвич Таун 1 : 0 Лестер Англия. Чемпионшип, 17 тур Лестер 6 : 0 Ипсвич Таун Англия. Чемпионшип, 42 тур Ипсвич Таун 1 : 2 Лестер Англия. Чемпионшип, 23 тур Лестер 1 : 1 Ипсвич Таун Англия. Чемпионшип, 46 тур Лестер 4 : 2 Ипсвич Таун Англия. Чемпионшип, 22 тур Ипсвич Таун 3 : 0 Лестер Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 25 тур Лестер 1 : 1 Ипсвич Таун Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 2 тур Ипсвич Таун 0 : 0 Лестер

Прогноз на матч «Лестер» – «Ипсвич»

Матч обещает быть напряжeнным и результативным, учитывая катастрофическую статистику обороны у обеих команд. «Лестер» выглядит предпочтительнее: более уверенно играет в последних турах, забивает больше, и имеет чуть более надeжную линию атаки.Ожидается обмен голами, но хозяева должны вырвать важную победу в битве за выживание.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Лестера».

Рекомендованные ставки: