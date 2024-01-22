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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лестер - Ипсвич Таун
Лестер - Ипсвич Таун: обзор матча 22 января 2024
Лестер
22.01.2024, понедельник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
1 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
31'
Л. Дэвис (АГ)
89'
Й. Сармиенто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Ипсвич Таун
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
К. МакАтир
90'
89'
ГОЛ! 1:1!
Й. Сармиенто
Желтая карточка
Р. Перейра
84'
Замена
Ю. Акгюн
️️️️
К. Дьюсбери-Холл
81'
Замена
Д. Варди
️️️️
Т. Кэннон
81'
72'
Замена
Н. Бродхед
️️️️
K. Jackson
71'
Замена
О. Хатчинсон
️️️️
К. Чаплин
69'
Желтая карточка
Г. Кларк
65'
Желтая карточка
М. Луонго
61'
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
Л. Трэвис
61'
Замена
Й. Сармиенто
️️️️
М. Харнесс
59'
Желтая карточка
Л. Трэвис
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Л. Дэвис
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
(К)
ПЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
20
Кейси МакАтир
АП
9
Томас Кэннон
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Ипсвич Таун
32
Вацлав Гладкий
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
10
Маркус Харнесс
ПВ
8
Конор Чаплин
(К)
ЦФ
26
Люк Вулфенден
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
19
Kayden Jackson
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
25
Ванья Маркал
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
14
Джек Тэйлор
ЦП
20
Cameron Humphreys
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
20
Омари Хатчинсон
АП
23
Sone Aluko
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Хермансен
21
Перейра
23
Вестергор
4
Фас
24
Джастин
8
Дьюсбери-Холл
4
Уинкс
8
Чодури
20
МакАтир
45
Мавидиди
9
Кэннон
4-1-1-4
32
Гладкий
4
Кларк
25
Эдмундсон
27
Трэвис
3
Дэвис
21
Луонго
10
Харнесс
19
7
Бернс
26
Вулфенден
8
Чаплин
8
Дьюсбери-Холл
11
Акгюн
11
Акгюн
8
Дьюсбери-Холл
20
МакАтир
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
20
МакАтир
9
Кэннон
9
Варди
9
Варди
9
Кэннон
27
Трэвис
14
Тэйлор
14
Тэйлор
27
Трэвис
10
Харнесс
16
Сармиенто
16
Сармиенто
10
Харнесс
8
Чаплин
20
Хатчинсон
20
Хатчинсон
8
Чаплин
19
33
Бродхед
33
Бродхед
19
Остались в запасе
Лестер
Ипсвич Таун
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
25
Ванья Маркал
ЦП
Главный тренер
Энцо Мареска
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
20
Cameron Humphreys
ЦП
23
Sone Aluko
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Остались в запасе
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
25
Ванья Маркал
ЦП
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
20
Cameron Humphreys
ЦП
23
Sone Aluko
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Киран Маккенна
Статистика матча Лестер - Ипсвич Таун
1
3
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
8
Нарушения
6
11
Офсайды
1
1
Количество передач
477
372
Сейвы
2
6
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
1.19
1.18
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Информация о матче
Главный судья:
Josh Smith, England
Стадион:
Кинг Пауэр
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