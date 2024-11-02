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АПЛ 2026/2027
Ипсвич Таун - Лестер
Ипсвич Таун - Лестер: обзор матча 02 ноября 2024
Ипсвич Таун
02.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Лестер
55'
Л. Дэвис
90+4'
Ж. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ипсвич Таун - Лестер
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
Ж. Айю
Пас отдал
Д. Варди
Желтая карточка
Д. Херст
89'
Желтая карточка
Й. Каюсте
87'
86'
Замена
Ж. Айю
️️️️
В. Кристиансен
Желтая карточка
А. Мурич
84'
Желтая карточка
К. Чаплин
81'
Замена
У. Бернс
️️️️
О. Хатчинсон
81'
Замена
Й. Каюсте
️️️️
К. Чаплин
81'
80'
Замена
Б. Эль-Ханнус
️️️️
Р. Перейра
Вторая желтая
К. Филлипс
77'
Замена
Д. Херст
️️️️
Л. Делап
75'
Замена
Д. Кларк
️️️️
С. Шмодикс
74'
71'
Замена
К. МакАтир
️️️️
С. Мавидиди
71'
Замена
Б. Сумаре
️️️️
О. Ндиди
59'
Желтая карточка
С. Мавидиди
ГОЛ! 1:0!
Л. Дэвис
Пас отдал
С. Морси
55'
Желтая карточка
К. Филлипс
44'
22'
Желтая карточка
Ф. Буонанотте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
15
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
8
Сэм Морси
(К)
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
11
Сэмми Шмодикс
АП
8
Конор Чаплин
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
10
Факундо Буонанотте
АП
9
Джейми Варди
(К)
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
26
Люк Вулфенден
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
21
Массимо Луонго
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
7
Уэс Бернс
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
34
Бубакари Сумаре
ОП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
20
Кейси МакАтир
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
4-1-1-2-2
49
Мурич
3
Дэвис
26
О'Ши
15
Берджесс
2
Джонсон
27
Филлипс
8
Морси
11
Шмодикс
20
Хатчинсон
19
Делап
8
Чаплин
4-2-2-2
1
Хермансен
21
Перейра
4
Фас
23
Вестергор
34
Кристиансен
4
Ндиди
4
Уинкс
7
Фатаву
10
Буонанотте
45
Мавидиди
9
Варди
8
Чаплин
2
Каюсте
2
Каюсте
8
Чаплин
11
Шмодикс
47
Кларк
47
Кларк
11
Шмодикс
20
Хатчинсон
7
Бернс
7
Бернс
20
Хатчинсон
19
Делап
15
Херст
15
Херст
19
Делап
4
Ндиди
34
Сумаре
34
Сумаре
4
Ндиди
21
Перейра
11
Эль-Ханнус
11
Эль-Ханнус
21
Перейра
45
Мавидиди
20
МакАтир
20
МакАтир
45
Мавидиди
34
Кристиансен
10
Айю
10
Айю
34
Кристиансен
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Лестер
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
26
Люк Вулфенден
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
33
Натан Бродхед
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
21
Дэнни Уорд
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
26
Люк Вулфенден
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
33
Натан Бродхед
ЦФ
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
Главный тренер
Киран Маккенна
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Ипсвич Таун - Лестер
5
1
2
Всего ударов по воротам
14
19
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
11
10
Количество передач
320
427
Сейвы
4
1
Точность передач %
76
79
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
6
7
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
0.99
1.72
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ковентри
- : -
01.12.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Лестер
Англия. Первая лига, 18 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
01.12.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
1 : 0
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Портмен Роуд
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