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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Лестер
Ипсвич Таун - Лестер: обзор матча 02 марта 2013
Ипсвич Таун
02.03.2013, суббота, 19:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
1 : 0
Завершен
Лестер
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Статистика матча Ипсвич Таун - Лестер
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Матчи команд
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Донкастер Роверс
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
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