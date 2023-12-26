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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Лестер
Ипсвич Таун - Лестер: обзор матча 26 декабря 2023
Ипсвич Таун
26.12.2023, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 24 тур
1 : 1
Завершен
Лестер
90+3'
Я. Вестергор (АГ)
24'
С. Мавидиди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ипсвич Таун - Лестер
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Я. Вестергор
90'
+3
Замена
Ф. Ладапо
️️️️
K. Jackson
87'
80'
Замена
Ю. Акгюн
️️️️
К. Дьюсбери-Холл
Замена
М. Луонго
️️️️
Д. Тэйлор
80'
Замена
О. Хатчинсон
️️️️
У. Бернс
79'
Замена
Н. Бродхед
️️️️
М. Харнесс
79'
63'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
П. Дака
Желтая карточка
М. Харнесс
61'
58'
Желтая карточка
Р. Перейра
56'
Замена
Ч. Казадеи
️️️️
О. Ндиди
53'
Желтая карточка
О. Ндиди
24'
ГОЛ! 0:1!
С. Мавидиди
Пас отдал
П. Дака
Замена
K. Jackson
️️️️
Д. Херст
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
32
Вацлав Гладкий
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
8
Сэм Морси
(К)
ЦП
14
Джек Тэйлор
ЦП
10
Маркус Харнесс
ПВ
26
Люк Вулфенден
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
15
Кэмерон Берджесс
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
(К)
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
4
Онини Ндиди
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
33
Натан Бродхед
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
19
Kayden Jackson
ЦФ
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
2
Каллум Дойл
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
9
Томас Кэннон
ЦФ
2-2-1-5
32
Гладкий
3
Дэвис
4
Кларк
8
Морси
14
Тэйлор
10
Харнесс
7
Бернс
15
Берджесс
15
Херст
8
Чаплин
26
Вулфенден
4-1-2-1-2
1
Хермансен
21
Перейра
23
Вестергор
4
Фас
15
Коди
8
Дьюсбери-Холл
4
Ндиди
4
Уинкс
7
Фатаву
45
Мавидиди
27
Дака
14
Тэйлор
21
Луонго
21
Луонго
14
Тэйлор
7
Бернс
20
Хатчинсон
20
Хатчинсон
7
Бернс
10
Харнесс
33
Бродхед
33
Бродхед
10
Харнесс
45
Ладапо
45
Ладапо
15
Херст
19
19
15
Херст
4
Ндиди
22
Казадеи
22
Казадеи
4
Ндиди
8
Дьюсбери-Холл
11
Акгюн
11
Акгюн
8
Дьюсбери-Холл
27
Дака
17
Ихеначо
17
Ихеначо
27
Дака
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Лестер
28
Кристиан Уолтон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
Главный тренер
Киран Маккенна
1
Якуб Столярчик
ВР
2
Каллум Дойл
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
9
Томас Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
Остались в запасе
1
Якуб Столярчик
ВР
2
Каллум Дойл
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
9
Томас Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Ипсвич Таун - Лестер
1
2
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
11
2
Нарушения
9
9
Офсайды
1
2
Количество передач
439
566
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
11
0
xG (ожидаемые голы)
1.06
0.25
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Главный судья:
Сэмюэл Барротт
Стадион:
Портмен Роуд
Посещаемость:
29410 из 30250 зрителей (97%)
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