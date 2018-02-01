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    Ипсвич Таун - результаты

    Город Ипсвич
    Дивизион Англия-Первая Футбольная Лига
    Сайт http://www.itfc.premiumtv.co.uk/page/World/
    Стадион Портмен Роад
    Тренер Пол Херст
    Турниры:
    Англия. Чемпионшип (2018/2019)
    46 тур
    		5 мая, воскресенье 14:30 Ипсвич Таун 3:2 Лидс
    45 тур
    		27 апреля, суббота 19:15 Шеффилд Юнайтед 2:0 Ипсвич Таун
    44 тур
    		22 апреля, понедельник 17:00 Ипсвич Таун 0:1 Суонси
    43 тур
    		19 апреля, пятница 17:00 Престон 4:0 Ипсвич Таун
    42 тур
    		13 апреля, суббота 17:00 Ипсвич Таун 1:1 Бирмингем Сити
    41 тур
    		10 апреля, среда 21:45 Брентфорд 2:0 Ипсвич Таун
    40 тур
    		6 апреля, суббота 17:00 Болтон 1:2 Ипсвич Таун
    39 тур
    		30 марта, суббота 18:00 Ипсвич Таун 0:2 Халл Сити
    38 тур
    		16 марта, суббота 18:00 Ипсвич Таун 1:1 Ноттингем Форест
    37 тур
    		12 марта, вторник 22:45 Бристоль Сити 1:1 Ипсвич Таун
    36 тур
    		9 марта, суббота 18:00 Вест Бромвич 1:1 Ипсвич Таун
    35 тур
    		2 марта, суббота 18:00 Ипсвич Таун 1:2 Рединг
    34 тур
    		23 февраля, суббота 18:00 Уиган Атлетик 1:1 Ипсвич Таун
    33 тур
    		16 февраля, суббота 18:00 Ипсвич Таун 1:1 Сток Сити
    32 тур
    		13 февраля, среда 22:45 Ипсвич Таун 1:1 Дерби Каунти
    31 тур
    		10 февраля, воскресенье 15:00 Норвич Сити 3:0 Ипсвич Таун
    30 тур
    		2 февраля, суббота 18:00 Ипсвич Таун 0:1 Шеффилд Уэнсдэй
    29 тур
    		26 января, суббота 18:00 Астон Вилла 2:1 Ипсвич Таун
    28 тур
    		19 января, суббота 18:00 Блэкберн 2:0 Ипсвич Таун
    27 тур
    		12 января, суббота 18:00 Ипсвич Таун 1:0 Ротерхэм
    26 тур
    		1 января, вторник 18:00 Ипсвич Таун 2:3 Миллуолл
    25 тур
    		29 декабря, суббота 18:00 Мидлсбро 2:0 Ипсвич Таун
    24 тур
    		26 декабря, среда 18:00 Куинз Парк Рейнджерс 3:0 Ипсвич Таун
    23 тур
    		22 декабря, суббота 18:00 Ипсвич Таун 1:1 Шеффилд Юнайтед
    22 тур
    		15 декабря, суббота 18:00 Ипсвич Таун 1:0 Уиган Атлетик
    21 тур
    		8 декабря, суббота 18:00 Сток Сити 2:0 Ипсвич Таун
    20 тур
    		1 декабря, суббота 18:00 Ноттингем Форест 2:0 Ипсвич Таун
    19 тур
    		28 ноября, среда 22:45 Ипсвич Таун 2:3 Бристоль Сити
    18 тур
    		23 ноября, пятница 22:45 Ипсвич Таун 1:2 Вест Бромвич
    17 тур
    		10 ноября, суббота 18:00 Рединг 2:2 Ипсвич Таун
    16 тур
    		3 ноября, суббота 18:00 Ипсвич Таун 1:1 Престон
    15 тур
    		27 октября, суббота 17:00 Миллуолл 3:0 Ипсвич Таун
    14 тур
    		24 октября, среда 21:45 Лидс 2:0 Ипсвич Таун
    13 тур
    		20 октября, суббота 17:00 Ипсвич Таун 0:2 Куинз Парк Рейнджерс
    12 тур
    		6 октября, суббота 17:00 Суонси 2:3 Ипсвич Таун
    11 тур
    		2 октября, вторник 21:45 Ипсвич Таун 0:2 Мидлсбро
    10 тур
    		29 сентября, суббота 17:00 Бирмингем Сити 2:2 Ипсвич Таун
    9 тур
    		22 сентября, суббота 17:00 Ипсвич Таун 0:0 Болтон
    8 тур
    		18 сентября, вторник 21:45 Ипсвич Таун 1:1 Брентфорд
    7 тур
    		15 сентября, суббота 17:00 Халл Сити 2:0 Ипсвич Таун
    6 тур
    		2 сентября, воскресенье 14:00 Ипсвич Таун 1:1 Норвич Сити
    5 тур
    		25 августа, суббота 17:00 Шеффилд Уэнсдэй 2:1 Ипсвич Таун
    4 тур
    		21 августа, вторник 21:45 Дерби Каунти 2:0 Ипсвич Таун
    3 тур
    		18 августа, суббота 17:00 Ипсвич Таун 1:1 Астон Вилла
    2 тур
    		11 августа, суббота 17:00 Ротерхэм 1:0 Ипсвич Таун
    1 тур
    		4 августа, суббота 17:00 Ипсвич Таун 2:2 Блэкберн
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