Турниры:
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
|46 тур
|5 мая, воскресенье
|14:30
|Ипсвич Таун
|3:2
|Лидс
|45 тур
|27 апреля, суббота
|19:15
|Шеффилд Юнайтед
|2:0
|Ипсвич Таун
|44 тур
|22 апреля, понедельник
|17:00
|Ипсвич Таун
|0:1
|Суонси
|43 тур
|19 апреля, пятница
|17:00
|Престон
|4:0
|Ипсвич Таун
|42 тур
|13 апреля, суббота
|17:00
|Ипсвич Таун
|1:1
|Бирмингем Сити
|41 тур
|10 апреля, среда
|21:45
|Брентфорд
|2:0
|Ипсвич Таун
|40 тур
|6 апреля, суббота
|17:00
|Болтон
|1:2
|Ипсвич Таун
|39 тур
|30 марта, суббота
|18:00
|Ипсвич Таун
|0:2
|Халл Сити
|38 тур
|16 марта, суббота
|18:00
|Ипсвич Таун
|1:1
|Ноттингем Форест
|37 тур
|12 марта, вторник
|22:45
|Бристоль Сити
|1:1
|Ипсвич Таун
|36 тур
|9 марта, суббота
|18:00
|Вест Бромвич
|1:1
|Ипсвич Таун
|35 тур
|2 марта, суббота
|18:00
|Ипсвич Таун
|1:2
|Рединг
|34 тур
|23 февраля, суббота
|18:00
|Уиган Атлетик
|1:1
|Ипсвич Таун
|33 тур
|16 февраля, суббота
|18:00
|Ипсвич Таун
|1:1
|Сток Сити
|32 тур
|13 февраля, среда
|22:45
|Ипсвич Таун
|1:1
|Дерби Каунти
|31 тур
|10 февраля, воскресенье
|15:00
|Норвич Сити
|3:0
|Ипсвич Таун
|30 тур
|2 февраля, суббота
|18:00
|Ипсвич Таун
|0:1
|Шеффилд Уэнсдэй
|29 тур
|26 января, суббота
|18:00
|Астон Вилла
|2:1
|Ипсвич Таун
|28 тур
|19 января, суббота
|18:00
|Блэкберн
|2:0
|Ипсвич Таун
|27 тур
|12 января, суббота
|18:00
|Ипсвич Таун
|1:0
|Ротерхэм
|26 тур
|1 января, вторник
|18:00
|Ипсвич Таун
|2:3
|Миллуолл
|25 тур
|29 декабря, суббота
|18:00
|Мидлсбро
|2:0
|Ипсвич Таун
|24 тур
|26 декабря, среда
|18:00
|Куинз Парк Рейнджерс
|3:0
|Ипсвич Таун
|23 тур
|22 декабря, суббота
|18:00
|Ипсвич Таун
|1:1
|Шеффилд Юнайтед
|22 тур
|15 декабря, суббота
|18:00
|Ипсвич Таун
|1:0
|Уиган Атлетик
|21 тур
|8 декабря, суббота
|18:00
|Сток Сити
|2:0
|Ипсвич Таун
|20 тур
|1 декабря, суббота
|18:00
|Ноттингем Форест
|2:0
|Ипсвич Таун
|19 тур
|28 ноября, среда
|22:45
|Ипсвич Таун
|2:3
|Бристоль Сити
|18 тур
|23 ноября, пятница
|22:45
|Ипсвич Таун
|1:2
|Вест Бромвич
|17 тур
|10 ноября, суббота
|18:00
|Рединг
|2:2
|Ипсвич Таун
|16 тур
|3 ноября, суббота
|18:00
|Ипсвич Таун
|1:1
|Престон
|15 тур
|27 октября, суббота
|17:00
|Миллуолл
|3:0
|Ипсвич Таун
|14 тур
|24 октября, среда
|21:45
|Лидс
|2:0
|Ипсвич Таун
|13 тур
|20 октября, суббота
|17:00
|Ипсвич Таун
|0:2
|Куинз Парк Рейнджерс
|12 тур
|6 октября, суббота
|17:00
|Суонси
|2:3
|Ипсвич Таун
|11 тур
|2 октября, вторник
|21:45
|Ипсвич Таун
|0:2
|Мидлсбро
|10 тур
|29 сентября, суббота
|17:00
|Бирмингем Сити
|2:2
|Ипсвич Таун
|9 тур
|22 сентября, суббота
|17:00
|Ипсвич Таун
|0:0
|Болтон
|8 тур
|18 сентября, вторник
|21:45
|Ипсвич Таун
|1:1
|Брентфорд
|7 тур
|15 сентября, суббота
|17:00
|Халл Сити
|2:0
|Ипсвич Таун
|6 тур
|2 сентября, воскресенье
|14:00
|Ипсвич Таун
|1:1
|Норвич Сити
|5 тур
|25 августа, суббота
|17:00
|Шеффилд Уэнсдэй
|2:1
|Ипсвич Таун
|4 тур
|21 августа, вторник
|21:45
|Дерби Каунти
|2:0
|Ипсвич Таун
|3 тур
|18 августа, суббота
|17:00
|Ипсвич Таун
|1:1
|Астон Вилла
|2 тур
|11 августа, суббота
|17:00
|Ротерхэм
|1:0
|Ипсвич Таун
|1 тур
|4 августа, суббота
|17:00
|Ипсвич Таун
|2:2
|Блэкберн