Чемпионшип. «Мидлсбро» сыграл вничью с «Ротерхэмом» и по-прежнему делит лидерство с «Шеффилд Юнайтед»

Встреча 14-го тура Чемпионшипа «Мидлсбро» – «Ротерхэм» завершилась со счетом 0:0.

Хозяева набрали 26 очков и вышли на первое место в турнирной таблице.

«Шеффилд Юнайтед», с которым «Боро» делит первое место, сыграли вничью со «Сток Сити» – 1:1.

Первую позицию занимает Тони Пулиса из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Эти и другие результаты тура представлены ниже.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 14-й тур

Мидлсбро – Ротерхэм – 0:0

Милуолл – Уиган Атлетик – 2:1

Норвич Сити – Астон Вилла – 2:1

Куинз Парк Рейджерс – Шеффилд Уэнсдэй – 3:0

Шеффилд Юнайтед – Сток Сити – 1:1

Суонси Сити – Блэкберн Роверс – 3:1

Бирмингем Сити – Рединг – 2:0

Календарь Чемпионшипа

Турнирная таблица Чемпионшипа