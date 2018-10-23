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    Чемпионшип. «Мидлсбро» сыграл вничью с «Ротерхэмом» и по-прежнему делит лидерство с «Шеффилд Юнайтед»

    Встреча 14-го тура Чемпионшипа «Мидлсбро»«Ротерхэм» завершилась со счетом 0:0.

    Хозяева набрали 26 очков и вышли на первое место в турнирной таблице.

    «Шеффилд Юнайтед», с которым «Боро» делит первое место, сыграли вничью со «Сток Сити» – 1:1.

    Первую позицию занимает Тони Пулиса из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

    Эти и другие результаты тура представлены ниже.

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 14-й тур

    Мидлсбро – Ротерхэм – 0:0

    Милуолл – Уиган Атлетик – 2:1

    Норвич Сити – Астон Вилла – 2:1

    Куинз Парк Рейджерс – Шеффилд Уэнсдэй – 3:0

    Шеффилд Юнайтед – Сток Сити – 1:1

    Суонси Сити – Блэкберн Роверс – 3:1

    Бирмингем Сити – Рединг – 2:0

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир

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    23.10.2018 23:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +169

      TY13R 24 октября 2018, 14:02

      что-то у вас с математикой ребят)))

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 24 октября 2018, 05:23

      Весьма неожиданные результаты.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 24 октября 2018, 00:27

      ЧТО-ТО ВСЕ ПЕРЕПУТАЛИ! Боро как делил лидерство с Шеффилд Юнайтед, так и осталось. А Уэнсдей опустились с 11 на 14-е место.

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      Рейтинг: +23

      four_margaritas > vick-north-west 24 октября 2018, 03:21

      Исправлено. Спасибо!

      0
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      Рейтинг: +93

      Aaisberg 23 октября 2018, 23:56

      Результативно.

      0
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