Чемпионшип. «Мидлсбро» сыграл вничью с «Ротерхэмом» и по-прежнему делит лидерство с «Шеффилд Юнайтед»

что-то у вас с математикой ребят)))
Встреча 14-го тура Чемпионшипа «Мидлсбро» – «Ротерхэм» завершилась со счетом 0:0.
Хозяева набрали 26 очков и вышли на первое место в турнирной таблице.
«Шеффилд Юнайтед», с которым «Боро» делит первое место, сыграли вничью со «Сток Сити» – 1:1.
Первую позицию занимает Тони Пулиса из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.
Эти и другие результаты тура представлены ниже.
Чемпионат Англии. Чемпионшип. 14-й тур
Норвич Сити – Астон Вилла – 2:1
Куинз Парк Рейджерс – Шеффилд Уэнсдэй – 3:0
Шеффилд Юнайтед – Сток Сити – 1:1
Суонси Сити – Блэкберн Роверс – 3:1