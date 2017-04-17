Чемпионшип. «Ньюкасл» проиграл «Ипсвичу» и другие результаты

В матче 43-го тура Чемпионшипа лидер «Ньюкасл» потерпел выездное поражение от «Ипсвича».
В других встречах «Фулхэм» одержал победу над «Астон Виллой», «Блэкберн» поделил очки с «Бристолем», «Лидс» с минимальным счетом уступил «Вулверхэмптону», а «Шеффилд Уэнсдэй» в гостях переиграл «Куинз Парк Рейнджерс».
Чемпионат Англии. Чемпионшип. 43-й тур
Фулхэм – Астон Вилла – 3:1 (1:0)
Престон Норт Энд – Норвич Сити – 1:3 (0:2)
Барнсли – Брентфорд – 1:1 (1:1)
Бирмингем – Бертон Альбион – 0:2 (0:1)
Блэкберн – Бристоль Сити – 1:1 (0:1)
Кардифф – Ноттингем Форест – 1:0 (0:0)
Лидс – Вулверхэмптон – 0:1 (0:1)
Куинз Парк Рейнджерс – Шеффилд Уэнсдэй – 1:2 (1:2)
Дерби Каунти – Хаддерсфилд – 1:1 (0:1)
Источник: Бомбардир.ру