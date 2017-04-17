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    Чемпионшип. «Ньюкасл» проиграл «Ипсвичу» и другие результаты

    В матче 43-го тура Чемпионшипа лидер «Ньюкасл» потерпел выездное поражение от «Ипсвича».

    В других встречах «Фулхэм» одержал победу над «Астон Виллой», «Блэкберн» поделил очки с «Бристолем», «Лидс» с минимальным счетом уступил «Вулверхэмптону», а «Шеффилд Уэнсдэй» в гостях переиграл «Куинз Парк Рейнджерс».

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 43-й тур

    Фулхэм – Астон Вилла – 3:1 (1:0)

    Престон Норт Энд – Норвич Сити – 1:3 (0:2)

    Барнсли – Брентфорд – 1:1 (1:1)

    Бирмингем – Бертон Альбион – 0:2 (0:1)

    Блэкберн – Бристоль Сити – 1:1 (0:1)

    Брайтон – Уиган – 2:1 (1:0)

    Кардифф – Ноттингем Форест – 1:0 (0:0)

    Ипсвич – Ньюкасл – 3:1 (1:0)

    Лидс – Вулверхэмптон – 0:1 (0:1)

    Куинз Парк Рейнджерс – Шеффилд Уэнсдэй – 1:2 (1:2)

    Рединг – Ротерхэм – 2:1 (0:1)

    Дерби Каунти – Хаддерсфилд – 1:1 (0:1)

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.04.2017 20:59
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