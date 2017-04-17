Чемпионшип. «Ньюкасл» проиграл «Ипсвичу» и другие результаты

В матче 43-го тура Чемпионшипа лидер «Ньюкасл» потерпел выездное поражение от «Ипсвича».

В других встречах «Фулхэм» одержал победу над «Астон Виллой», «Блэкберн» поделил очки с «Бристолем», «Лидс» с минимальным счетом уступил «Вулверхэмптону», а «Шеффилд Уэнсдэй» в гостях переиграл «Куинз Парк Рейнджерс».

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 43-й тур

Фулхэм – Астон Вилла – 3:1 (1:0)

Престон Норт Энд – Норвич Сити – 1:3 (0:2)

Барнсли – Брентфорд – 1:1 (1:1)

Бирмингем – Бертон Альбион – 0:2 (0:1)

Блэкберн – Бристоль Сити – 1:1 (0:1)

Брайтон – Уиган – 2:1 (1:0)

Кардифф – Ноттингем Форест – 1:0 (0:0)

Ипсвич – Ньюкасл – 3:1 (1:0)

Лидс – Вулверхэмптон – 0:1 (0:1)

Куинз Парк Рейнджерс – Шеффилд Уэнсдэй – 1:2 (1:2)

Рединг – Ротерхэм – 2:1 (0:1)

Дерби Каунти – Хаддерсфилд – 1:1 (0:1)

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