Чемпионшип. «Брентфорд» разгромил «Астон Виллу» и другие результаты

В матче 29-го тура Чемпионшипа «Астон Вилла» в гостях потерпела крупное поражение от «Брентфорда» со счетом 0:3. Данная победа позволила лондонскому клуб набрать 36 очков и подняться на 13-е место, сравнявшись со львами по количеству баллов, но обгоняя их по дополнительным показателям.

Также разгромной победы добился «Дерби Каунти», который в гостях по ходу первого тайма отправил три безответных гола в ворота «Ипсвича». Таким образом, благодаря этому успеху «бараны», набравшие 46 очков, поднялись в зону плей-офф.

С остальными результатами тура можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 29-й тур

Барнсли – Вулверхэмптон – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Хаус, 5; 0:2 – Эдвардс, 36; 0:3 – Эдвардс, 77; 1:3 – Робертс, 80.

Удаление: Моутт, 42 – нет.

Бирмингем – Рединг – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Свифт, 77.

Брентфорд – Астон Вилла – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Вибе, 25; 2:0 – Йеннарис, 38; 3:0 – Вибе, 65.

Бристоль Сити – Шеффилд Уэнсдэй – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Форестьери, 17; 1:1 – Томлин, 32 (с пенальти); 1:2 – Уоллес, 51; 2:2 – Абрахам, 70.

Ипсвич – Дерби Каунти – 0:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Брайсон, 9; 0:2 – Инс, 12; 0:3 – Бент, 45.

Кардифф – Престон – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Уиттингем, 18 (с пенальти); 2:0 – Зохоре, 28.

Ноттингем Форест – Ротерхэм – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Ассомбалонга, 50; 2:0 – Ассомбалонга, 71.

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