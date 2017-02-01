Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Чемпионшип. «Брентфорд» разгромил «Астон Виллу» и другие результаты

Чемпионшип. «Брентфорд» разгромил «Астон Виллу» и другие результаты

1 февраля 2017, 00:44

В матче 29-го тура Чемпионшипа «Астон Вилла» в гостях потерпела крупное поражение от «Брентфорда» со счетом 0:3. Данная победа позволила лондонскому клуб набрать 36 очков и подняться на 13-е место, сравнявшись со львами по количеству баллов, но обгоняя их по дополнительным показателям.

Также разгромной победы добился «Дерби Каунти», который в гостях по ходу первого тайма отправил три безответных гола в ворота «Ипсвича». Таким образом, благодаря этому успеху «бараны», набравшие 46 очков, поднялись в зону плей-офф.

С остальными результатами тура можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 29-й тур

Барнсли – Вулверхэмптон – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Хаус, 5; 0:2 – Эдвардс, 36; 0:3 – Эдвардс, 77; 1:3 – Робертс, 80.

Удаление: Моутт, 42 – нет.

Бирмингем – Рединг – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Свифт, 77.

Брентфорд – Астон Вилла – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Вибе, 25; 2:0 – Йеннарис, 38; 3:0 – Вибе, 65.

Бристоль Сити – Шеффилд Уэнсдэй – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Форестьери, 17; 1:1 – Томлин, 32 (с пенальти); 1:2 – Уоллес, 51; 2:2 – Абрахам, 70.

Ипсвич – Дерби Каунти – 0:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Брайсон, 9; 0:2 – Инс, 12; 0:3 – Бент, 45.

Кардифф – Престон – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Уиттингем, 18 (с пенальти); 2:0 – Зохоре, 28.

Ноттингем Форест – Ротерхэм – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Ассомбалонга, 50; 2:0 – Ассомбалонга, 71.

Календарь Чемпионшипа

Турнирная таблица Чемпионшипа

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Чемпионшип Барнсли Вулверхэмптон Бирмингем Сити Рединг Брентфорд Астон Вилла Бристоль Сити Шеффилд Уэнсдэй Ипсвич Таун Дерби Каунти Кардифф Престон Ноттингем Форест Ротерхэм
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Динамо» предложили Санчо
13:50
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
13:29
2
Определен лучший футболист России
12:49
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу
12:40
2
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
12:31
2
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
1
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
8
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
6
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
10:31
1
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
3
Все новости
Все новости
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
12 августа
1
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
Фото«Аль-Хиляль» купил игрока сборной Нидерландов за 70 миллионов
24 июля
1
ФотоКлуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Фото«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Фото«Тоттенхэм» совершил рекордный для себя трансфер
2 июля
1
«Ковентри» продлил контракт с Лэмпардом – он вывел команду в АПЛ впервые за 25 лет
30 июня
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
Сперцян отказал английскому клубу
2 июня
24
«Вест Хэм» вылетел из АПЛ спустя 3 года после победы в еврокубке
25 мая
1
«Халл Сити» вышел в АПЛ впервые со времен Слуцкого
23 мая
1
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Экс-клуб Слуцкого узнал соперника по финалу плей-офф за путевку в АПЛ
13 мая
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
Голливудский актер Рейнольдс отреагировал на невыход своего клуба в АПЛ
5 мая
1
Определились две команды, напрямую вышедшие в АПЛ
2 мая
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Воспитанник «Монако» порвал кресты в первом матче после 14-месячного восстановления от аналогичной травмы
28 апреля
«Лестер» вылетел в третий дивизион спустя 10 лет после победы в АПЛ
22 апреля
4
Лэмпард досрочно вывел свою команду в АПЛ
18 апреля
1
Клуб под руководством Лэмпарда близок к возвращению в АПЛ спустя 25 лет
13 апреля
Английский клуб вернулся в Чемпионшип спустя 65 лет
9 апреля
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Английский клуб заключил контракт на 999 лет
21 марта
Бубнов раскрыл английский клуб, в который он мог перейти
5 марта
1
Фото«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Экс-легионер «Спартака» возвращается в СНГ
22 января
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+