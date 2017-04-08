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    Чемпионшип. «Шеффилд Уэнсдэй» обыграл «Ньюкасл» и другие результаты

    В матче 41-го тура Чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдэй» переиграл «Ньюкасл» со счетом 2:1.

    «Сороки» с 48-ю очками занимают вторую строчку в турнирной таблице. «Шеффилд» поднялся на шестое место.

    Результаты других матчей игрового дня представлены ниже.

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 41-й тур

    Шеффилд Уэнсдэй – Ньюкасл – 2:1 (0:0)

    Уиган – Ротерхэм – 3:2 (1:1)

    Ноттингем Форест – Хаддерсфилд – 2:0 (1:0)

    Лидс – Престон – 3:0 (2:0)

    Фулхэм – Ипсвич – 3:1 (2:0)

    Кардифф – Брентфорд – 2:1 (0:1)

    Бертон – Астон Вилла – 1:1 (0:1)

    Бристоль Сити – Вулверхэмптон – 3:1 (2:0)

    Блэкберн – Барнсли – 0:2 (0:2)

    Бирмингем – Дерби Каунти – 1:2 (0:1)

    Норвич – Рединг – 7:1 (6:1)

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.04.2017 21:26
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