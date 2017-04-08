Чемпионшип. «Шеффилд Уэнсдэй» обыграл «Ньюкасл» и другие результаты

В матче 41-го тура Чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдэй» переиграл «Ньюкасл» со счетом 2:1.
«Сороки» с 48-ю очками занимают вторую строчку в турнирной таблице. «Шеффилд» поднялся на шестое место.
Результаты других матчей игрового дня представлены ниже.
Чемпионат Англии. Чемпионшип. 41-й тур
Шеффилд Уэнсдэй – Ньюкасл – 2:1 (0:0)
Ноттингем Форест – Хаддерсфилд – 2:0 (1:0)
Кардифф – Брентфорд – 2:1 (0:1)
Бертон – Астон Вилла – 1:1 (0:1)
Бристоль Сити – Вулверхэмптон – 3:1 (2:0)
Блэкберн – Барнсли – 0:2 (0:2)
Бирмингем – Дерби Каунти – 1:2 (0:1)
Источник: Бомбардир.ру