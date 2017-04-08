Чемпионшип. «Шеффилд Уэнсдэй» обыграл «Ньюкасл» и другие результаты

В матче 41-го тура Чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдэй» переиграл «Ньюкасл» со счетом 2:1.

«Сороки» с 48-ю очками занимают вторую строчку в турнирной таблице. «Шеффилд» поднялся на шестое место.

Результаты других матчей игрового дня представлены ниже.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 41-й тур

Шеффилд Уэнсдэй – Ньюкасл – 2:1 (0:0)

Уиган – Ротерхэм – 3:2 (1:1)

Ноттингем Форест – Хаддерсфилд – 2:0 (1:0)

Лидс – Престон – 3:0 (2:0)

Фулхэм – Ипсвич – 3:1 (2:0)

Кардифф – Брентфорд – 2:1 (0:1)

Бертон – Астон Вилла – 1:1 (0:1)

Бристоль Сити – Вулверхэмптон – 3:1 (2:0)

Блэкберн – Барнсли – 0:2 (0:2)

Бирмингем – Дерби Каунти – 1:2 (0:1)

Норвич – Рединг – 7:1 (6:1)

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