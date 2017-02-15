Чемпионшип. «Ньюкасл» не сумел переиграть «Норвич» и другие результаты

В поединке 32-го тура Чемпионшипа «Ньюкасл» в гостях поделил очки с «Норвичем». «Брайтон» на своем поле не сумел переиграть «Ипсвич». В других матчах «Астон Вилла» уступила «Барнсли», «Шеффилд Уэнсдэй» одолел «Блэкберн», а «Кардифф» вырвал победу над «Дерби».

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 32-й тур

Астон Вилла – Барнсли – 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Армстронг, 25 (с пенальти); 0:2 – Брэдшоу, 43; 1:2 – Коджиа, 44; 1:3 – Брэдшоу, 58.

Брайтон – Ипсвич – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Чамберс, 9; 1:1 – Хемед, 29 (с пенальти).

Ротерхэм – Хаддерсфилд – 2:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Аджайи, 11; 1:1 – Лолли, 19; 2:1 – Адейеми, 71; 2:2 – Качунга, 75; 2:3 – Смит, 90.

Шеффилд Уэнсдэй – Блэкберн – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Сассо; 1:1 – Хатчинсон, 20 (в свои ворота); 2:1 – Сассо, 44.

Норвич – Ньюкасл – 2:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Перес, 1; 1:1 – Мерфи, 12; 2:1 – Джером, 17; 2:2 – Ласселлс, 81.

Лидс – Бристоль Сити – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Вуд, 28; 2:0 – Эрнандес, 47; 2:1 – Джурич, 90.

Фулхэм – Ноттингем Форест – 3:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Касами, 2; 1:1 – Кэрни, 30; 2:1 – Пиазон, 33; 2:2 – Бреретон, 47; 3:2 – Хоббс, 72 (в свои ворота).

Дерби Каунти – Кардифф – 3:4 (2:1)

Голы: 1:0 – де Сар, 7; 2:0 – Бент, 17; 2:1 – Харрис, 41; 2:2 – Харрис, 47; 2:3 – Нун, 57; 3:3 – Бент, 74; 3:4 – Роллс, 90 (с пенальти).

Престон – Бирмингем – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Робинсон, 8; 1:1 – Адамс, 47; 2:1 – Хагилл, 78.

Вулверхэмптон – Уиган – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Бакстон, 88.

Рединг – Брентфорд – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Свифт, 22; 1:1 – Хота, 63; 1:2 – Вибе, 66; 2:2 – Уильямс, 77; 3:2 – Беренс, 81.

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