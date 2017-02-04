Чемпионшип. «Ньюкасл» с минимальным счетом одолел «Дерби Каунти», «Блэкберн» на последней минуте вырвал победу у «КПР» и другие результаты

В рамках 30-го тура Чемпионшипа «Кардифф» с минимальным счетом уступил «Норвичу», «Ньюкасл» на своем поле с минимальным счетом переиграл «Дерби Каунти», «Фулхэм» в гостях уступил «Бирмингему».

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 30-й тур

Кардифф – Норвич – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Джером, 40.

Бертон – Вулверхэмптон – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Кошта, 40; 1:1 – Кайтли, 60; 2:1 – Вудроу, 90.

Ипсвич – Рединг – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Лоуренс, 41; 1:1 – Матч, 52; 2:1 – Лоуренс, 61; 2:2 – Обита, 78.

Ньюкасл – Дерби Каунти – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Ритчи, 27.

Бристоль Сити – Ротерхэм – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Джурич, 73.

Блэкберн – КПР – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Галлахер, 90.

Бирмингем – Фулхэм – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Юткевич, 75.

Барнсли – Престон – 0:0 (0:0)

Ноттингем Форест – Астон Вилла – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Коджиа, 19; 1:1 – Ассомбалонга, 42; 2:1 – Бреретон, 90.

Удаления: нет – Грилиш, 78.

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