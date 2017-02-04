Чемпионшип. «Ньюкасл» с минимальным счетом одолел «Дерби Каунти», «Блэкберн» на последней минуте вырвал победу у «КПР» и другие результаты

В рамках 30-го тура Чемпионшипа «Кардифф» с минимальным счетом уступил «Норвичу», «Ньюкасл» на своем поле с минимальным счетом переиграл «Дерби Каунти», «Фулхэм» в гостях уступил «Бирмингему».
Чемпионат Англии. Чемпионшип. 30-й тур
Гол: 0:1 – Джером, 40.
Бертон – Вулверхэмптон – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Кошта, 40; 1:1 – Кайтли, 60; 2:1 – Вудроу, 90.
Голы: 1:0 – Лоуренс, 41; 1:1 – Матч, 52; 2:1 – Лоуренс, 61; 2:2 – Обита, 78.
Ньюкасл – Дерби Каунти – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Ритчи, 27.
Бристоль Сити – Ротерхэм – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Джурич, 73.
Гол: 1:0 – Галлахер, 90.
Бирмингем – Фулхэм – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Юткевич, 75.
Ноттингем Форест – Астон Вилла – 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Коджиа, 19; 1:1 – Ассомбалонга, 42; 2:1 – Бреретон, 90.
Удаления: нет – Грилиш, 78.