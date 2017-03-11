Чемпионшип. «Ньюкасл» уступил «Фулхэму» и другие результаты

«Ньюкасл» потерпел поражение от «Фулхэма» в матче 37-го тура Чемпионшипа. Голы на счету Тома Кэрни, Райана Сессеньона и Дэрила Мерфи.

Таким образом, «сороки» делят лидерство в турнирной таблице с «Брайтон & Хов Альбион». «Фулхэм» остался на седьмом месте.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 37-й тур

Норвич – Блэкберн – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 — Джером, 19; 1:1 — Жоао, 73; 1:2 — Жоао, 78; 2:2 — Джером.

Кардифф – Бирмингем – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 — Роллс (с пенальти), 53; 1:1 — Юткевич, 89.

Уиган – Бристоль Сити – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 — Флинт, 88.

Ньюкасл – Фулхэм – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 — Кэрни, 15; 0:2 — Сессеньон, 52, 0:3 — Сессеньон, 59, 1:3 — Мерфи, 76.

Лидс – КПР – 0:0

Бертон – Ноттингем Форест – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Флинт, 26.

Брентфорд – Хаддерсфилд – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 — ван Ла Парра, 28.

Барнсли – Ипсвич – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 — Уоткнис, 58; 1:1 — Лоуренс, 90.

Астон Вилла – Шеффилд Уэнсдэй – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Коджиа, 34; 2:0 — Коджиа, 79.

Удаление: нет — Кассо, 48.

Вулверхэмптон – Ротерхэм – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Вайманн, 45.

Престон – Рединг – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 — Баркуйзен, 31; 2:0 — Хорган, 40; 3:0 — Баркуйзен, 49.

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